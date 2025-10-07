La burocracia impide el uso del 22% de la red de recarga eléctrica en España

La infraestructura pública de recarga en España alcanzó los 52.107 puntos al cierre del tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 8,8% en tres meses. Sin embargo, la falta de activación de miles de cargadores frena el avance real, manteniendo a España a 10 puntos de distancia de la media de electromovilidad de la Unión Europea.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha publicado los resultados de su Barómetro de Electromovilidad correspondientes al tercer trimestre de 2025, confirmando un notable esfuerzo en el despliegue de infraestructura, pero también una grave ineficiencia en su puesta en marcha.

La red de recarga de acceso público sumó 4.215 nuevos puntos entre julio y septiembre, alcanzando un total de 52.107 cargadores instalados. El crecimiento acumulado en 2025 ya ha superado el total de puntos instalados durante todo el año 2024. No obstante, el informe subraya un problema sistémico: el 22% de toda la red instalada actualmente está fuera de servicio.

El informe revela que, además de los 52.107 puntos operativos, hay 14.643 cargadores instalados pero no activos. Si todos estos puntos estuvieran en funcionamiento, España superaría el objetivo de 64.000 cargadores que ANFAC había planteado para 2024, alcanzando un total de 66.750 puntos. Sin embargo, la burocracia y la complejidad de los procesos están impidiendo que un cuarto de la red sea utilizable.

En términos de indicadores, el valor global de electromovilidad en España alcanzó 21,2 puntos sobre 100, lo que supone un avance de 2,5 puntos respecto al trimestre anterior. Pese a este crecimiento, que fue mayor que la media de la UE, España sigue rezagada con una diferencia de 10 puntos respecto a la media europea (34,1 puntos).

José López-Tafall, director general de ANFAC, destacó el buen ritmo del mercado, pero insistió en que el avance de la infraestructura debe ser más rápido y menos complejo: «Este trimestre hemos sido testigos de un importante avance en los datos y también de la eficacia de los planes de ayuda... En infraestructura de recarga, la evolución muestra que los importantes esfuerzos que están realizando las empresas para instalar recarga pública van poco a poco dando resultados, porque los procesos son muy largos y complejos.» López-Tafall fue claro en su crítica sobre el estancamiento de España en la media europea: «Si queremos ser un hub de electromovilidad, nuestro objetivo ha de ser mantener esta velocidad muchos años, para recuperar el retraso que llevamos. Para un país como España, liderar el grupo de cola en Europa no puede ser suficiente.» Finalmente, el director general alertó sobre la necesidad de asegurar la continuidad de los incentivos, recordando que nueve Comunidades Autónomas se han quedado ya sin fondos del Plan MOVES, lo que obliga a priorizar la dotación de nuevos fondos para no frenar el mercado.

El indicador de penetración de vehículos electrificados ha crecido significativamente, situándose en 29,3 puntos sobre 100. Este impulso se debe a la normalización de las ayudas del Plan MOVES III, que ha disparado las matriculaciones de turismos electrificados e híbridos enchufables en un 132% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por comunidades autónomas, Madrid (31,1 puntos), Navarra (27,5) y Cataluña (24,2) lideran el ranking de electromovilidad. En cuanto al despliegue de infraestructura de recarga específicamente, Castilla y León (20,7 puntos), Navarra (18,4) y Asturias (17,7) encabezan el listado.

El Barómetro también pone el foco en la baja proporción de carga rápida. La red de cargadores de alta potencia (a partir de 150 kW) alcanzó los 5.119 puntos, lo que representa solo el 10% del total de la infraestructura.

Lo más preocupante para Anfac es la red interurbana, esencial para viajes largos y transporte de mercancías. De la red total en estas zonas, solo el 17% son puntos de carga rápida, frente al 57% que son cargadores lentos (22 kW o inferior).