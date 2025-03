Estos son los coches que no tendrán que pasar la ITV a partir de 2025

La ITV es obligatoria en España desde 1981 para los vehículos industriales y desde 1985 para el resto, una prueba de obligado cumplimiento y que deben tener al día todos los cohes para garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

En el caso de los turismos, se debe pasar a partir del cuarto año desde la matriculación, primero de forma anual y, desde que el vehículo tiene 10 años, cada curso.

A pesar de llevar tanto tiempo en vigor, esto es una de las cosas que sigue generando confusión entre los usuarios, que verán cómo en este 2025 existen cambios en la ITV, con novedades y requisitos que hay que cumplir para no llevarse una buena multa. Por ejemplo hasta este mismo año será obligatorio llevar visible la pegatina de haber pasado satisfactoriamente la prueba en alguna de las estaciones autorizadas para ello.

Novedades y requisitos que debes cumplir en la ITV

No llevarla visible en el vehículo se considera una infracción leve, e implica una sanción de 100 euros -50 con pronto pago. Para acabar con esta obligatoriedad, habría que modificar el Reglamento General de Vehículos a través de una norma del mismo rango legal, es decir, Real Decreto, o superior, lo que a día de hoy no está previsto.

La Dirección General de Tráfico publicó a finales de 2024 la nueva normativa para que nuestro vehículo apruebe la inspección periódica, la cual entrará en vigor el año que viene.

Una de las modificaciones más relevantes en este sentido es la documentación que se deberá entregar durante el trámite, de la cual algunos elementos no se exigían con tanta rotundidad. Es por ello que a partir del año que viene deberemos presentar la Tarjeta de Inspección Técnica, el Permiso de Circulación y la acreditación del seguro obligatorio del vehículo.

En el caso de los conductores, estos deben albergar una copia del DNI o CIF del propietario del vehículo a inspeccionar. No presentar cualquiera de estos documentos durante el proceso puede desembocar en la suspensión del mismo, incapacitando al vehículo en cuestión. Además de ello, este deberá aprobar la inspección visual y mecanizada habitual para que pueda circular por la vía pública de manera legal.

Hasta ahora todos los vehículos en circulación estaban obligados a someterse a la ITV, un examen exhaustivo que verifica el estado de cada componente del coche, desde las luces hasta los neumáticos, con el fin de garantizar la seguridad vial y reducir emisiones contaminantes.

Además se verán actualizados los términos correspondientes a las emisiones contaminantes durante el próximo año. Ya desde hace varios años, se han endurecido las evaluaciones con respecto a este elemento. Se volverán más estrictas para que las emisiones de los vehículos no respondan a niveles nocivos para el medio ambiente, especialmente en los automóviles con combustible diésel.

¿Tienes un coche histórico o clásico? Así son los cambios que ha hecho la DGT

Lo que muchos no saben es que hay vehículos que, a pesar de llevar muchos años en la carretera, quedarán eximidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) y no tendrán por qué pasar la ITV nunca más desde este año. Tener un vehículo que se considere histórico tiene como principal ventaja la posibilidad de circular por cualquier zona -sea zona de bajas emisiones (ZBE) o no- durante un plazo máximo de 96 días al año. Pero además, quedan exentos de pasar la ITV periódica aquellos vehículos históricos con antigüedad superior a 60 años.

Es decir, que se libran de pasar la inspección técnica los medios de transporte históricos que fueron matriculados antes de 1965. Además, en el caso de los ciclomotores que se consideran históricos la exención es total, aunque sí que se puede pasar una ITV voluntaria.

El cambio se debe a que la DGT quiere dar más importancia a los coches históricos y que sean considerados como patrimonio cultural. Por lo tanto, la intención es incrementar el número de vehículos históricos en el país. Por lo general, un vehículo con más de 30 años de antigüedad, o con un interés o singularidad especial pueden solicitar la condición de vehículo histórico para ayudar a proteger su carácter representativo y simbólico de una determinada época de producción automovilística.

