La Comisión de la Enredadera, en punto muerto tras proponer el PP a Antonio Silván como próximo compareciente Fernando Salguero y Javier García Prieto, este miércoles en la comisión de la Enredadera. / Campillo García Prieto lamenta que Cs rechace la propuesta del alcalde y se muestra satisfechos al entender que el análisis realizado ha permitido demostrado que no «hubo anomalías en los 20 expedientes investigados» A. CUBILLAS León Miércoles, 30 enero 2019, 14:59

La comisión de la Enredadera en el Ayuntamiento de León ha quedado en punto muerto tras el encontronazo entre PP y Ciudadanos. El motivo, la fecha de comparecencia del alcalde Antonio Silván.

Así lo ha señalado al término de la tercera comparecencia el concejal Javier García Prieto, que h lamentado la oposición de la formación naranja a la par que ha recordado la «voluntad y el deseo del alcalde» de comparecer una vez que ha concluido el análisis de los 20 expedientes que fueron requisados por la UDEF de la Policía Nacional.

«La propuesta no ha gustado, no se ha aceptado y por tanto no hay acuerdo para proseguir en futuras sesiones», señaló García Prieto, que recordó que por el momento queda en el aire la cuarta comparecencia fijada para el día 5 de febrero.

La propuesta de comparecencias del PP para el día 5 pasaría por el alcalde, la secretaria general, el interventor general, la jefa del Servicio de Contratación y el que fuera presidente de la Mesa de Contratación, el concejal de Ciudadanos Justo Fernández.

Una comisión «útil»

Asimismo, García Prieto, que actuó de portavoz del PP en sustitución del compareciente Fernando Salguero, se mostró satisfecho por el resultado de las tres comparecencias al entender que han permitido determinar que no existe «anomalía alguna en los 20 contratos y que desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo son unos expedientes impecables».

En este sentido, recordó que de los casi 1.200 contratos de obras y servicios adjudicados por el Ayuntamiento de León «en tan sólo en dos aparecen vinculadas las empresas que están siendo objeto de investigación judicial».

Por todo ello, defendió la «utilidad» de la comisión de investigación, tras «haber sido capaces de ponernos de acuerdo en la convocatoria de comparecientes y dando un paso importante para ultimar las conclusiones».

Eso sí, no entró a valorar si los resultados de la comisión quedan o no cojas ante la negativa a comparecer del exconcejal o los dos técnicos imputados. «No sé si coja o no quedará. Se les ha invitado a comparecer y por unas razones que ellos explicarán no han considerado conveniente asistir pero eso no merma el desarrollo de la comisión», concluyó García Prieto.