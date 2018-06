Salvini viaja a Libia para frenar la inmigración Salvini junto a Abdulsalam Ashour. / Afp El ministro del Interior italiano propone crear centros para migrantes pero «en las fronteras del sur de Libia», en lugar de hacerlo en Europa como quieren Macron y Sánchez EUROPA PRESS Roma Lunes, 25 junio 2018, 16:11

El viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha propuesto este lunes la creación de centros de migrantes «en el sur de Libia» durante su primera visita a este país para abordar el problema migratorio, después de que Italia haya cerrado sus puertos a los barcos de rescate de ONG que operan en el Mediterráneo frente al país norteafricano.

De visita en Trípoli, donde se ha reunido con su homólogo libio, Abdulsalam Ashour, y con el viceprimer ministro, Ahmed Maitig, Salvini ha rechazado la propuesta planteada el domingo por Francia y otros países, entre ellos España, de crear centros de migrantes en suelo europeo en los que gestionar las solicitudes de asilo y desde los que reasentar a quienes requieran protección internacional.

«Esto sería un problema para nosotros y para Libia, porque no se interrumpiría el flujo de migrantes», ha sostenido Salvini al inicio de su encuentro con su homólogo libio, según el vídeo del encuentro que ha difundido en su Twitter.

Por ello, ha precisado, Italia y otros países han propuesto la creación de centros «en las fronteras del sur de Libia, para evitar que Libia sea un embudo como Italia» y ha confiado en que esta propuesta consiga el apoyo de la mayoría de los estados miembro. «Si se aprobase la propuesta francesa de centros en Italia y España el problema no se resolvería», ha insistido.

Por su parte, según informan los medios italianos, Maitig ha recalcado que Libia no apoya la creación de centros de migrantes en su territorio. «Rechazamos categóricamente la presencia de campos para migrantes en Libia. Esto no lo aceptan los libios y no lo permite la legislación libia», ha defendido.

Salvini ha anunciado que Italia y Libia prevén organizar una conferencia sobre la inmigración ilegal en la primera mitad de septiembre y ha confiado en poder implicar a sus socios europeos, «porque los problemas deben ser afrontados y resueltos en Libia, no en otras capitales europeas».

El ministro del Interior ha aprovechado su visita a Trípoli para reafirmar la «amistad» italiana y el compromiso del nuevo Gobierno de coalición con el desarrollo de este país.