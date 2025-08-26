El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos transportan el cadáver de un periodista asesinado en el ataque israelí contra el hospital Al Nasser de Jan Younis. EP

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 26 de agosto 2025, 19:26

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a cinco reporteros en el ... doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis -Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmed Abu Aziz- y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta 'zona humanitaria' de Al Mawasi. La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío, que ha tratado de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital