El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
Benjamin Netanyahu. R.

Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar ha publicado un mensaje en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar «una línea hostil» contra Israel

C,P.S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:35

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  5. 5

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego