El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Aviones en el aeropuerto de Munich. EFE

Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Miles de pasajeros han debido pernoctar en la terminal después de la cancelación de 17 vuelos por la aparición de aviones no tripulados que los helicópteros policiales no han logrado perseguir

Miguel Pérez

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:57

Comenta

El aeropuerto de Múnich, en Alemania, ha suspendido sus operaciones desde la noche del jueves hasta este viernes debido a una nueva intrusión de drones ... en el espacio aéreo europeo. La terminal ha debido cancelar 17 vuelos que han dejado a 3.000 pasajeros en tierra, mientras otras 15 aeronaves han sido desviadas a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  7. 7 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  10. 10 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento