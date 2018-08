Yana Olina, rendida ante Bustamante Yana Olina. / Bekia La bailarina acudió a un concierto del cántabro en Játiva y quedó «cautivada» EL NORTE Jueves, 16 agosto 2018, 17:57

David Bustamante recibió la visita de tres personas que le convirtieron en «el hombre más feliz del mundo», según sus propias palabras, en un concierto que ofreció en Játiva. Una de ellas fue Yana Olina, la bailarina con la que se le ha relacionado sentimentalmente al de San Vicente de la Barquera.

Junto con una fotografía del concierto de Bustamante, Olina escribía en su cuenta de Instagram: «Hoy por fin he asistido a uno de tus conciertos. Me he quedado cautivada... Cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti».

El cantante, por su parte, compartió una imagen junto a ella y los otros dos amigos que asistieron al concierto y expresó su felicidad: «Hoy estás 3 personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo! @minimorante @inesferrero7 y mi @yanaaolina GRACIAS!!! #TeamBustaYanaForever #FelizEsPoco».

Bustamante y Olina, como recuerda la web de 'Bekia', se encontraban distanciados porque ambos tenían que cumplir con sus respectivos compromisos profesionales. Mientras el cántabro estaba de concierto y celebraba por adelantado el cumpleaños de su hija Daniella, Yana viajó hasta su país natal, Rusia, para pasar unos días.