Vuelven los rumores de crisis entre Hailey Baldwin y Justin Bieber

Justin Bieber no deja de hacer saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, y muchos de sus seguidores se preguntan si ha recaído en el mundo de las drogas después de publicar vídeos fumando marihuana. Ahora, tras asegurar que tiene «problemas de ira», ha vuelto a dar de qué hablar. Esta vez por su matrimonio con Hailey Baldwin. La modelo ha dejado de seguir al artista en Instagram, reavivando los rumores de crisis.

Este movimiento ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre una posible separación. Cabe recordar que hace apenas unos meses Justin dejó de seguir a Hailey en la misma plataforma. En aquel entonces, el intérprete de 'Yummy' se apresuró a explicar que su cuenta había sido hackeada y que no había sido él. «Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La cosa se está poniendo rara por aquí», aseguró entonces. En esta ocasión, la influencer guarda silencio.

Más allá del 'unfollow', Baldwin también ha eliminado algunos 'posts' junto a su marido. El último que se observa ahora es del 2 de marzo de 2024. Mientras tanto, Bieber todavía sigue a su esposa en la plataforma. Esta polémica llega en medio de los confusos mensajes del ganador de dos Premios Grammys. Este pasado domingo, Justin compartía una foto con su hijo de siete meses, Jack Blues, junto al siguiente texto: «Odio tener que pedir rescate por tus sentimientos».

Una semana antes afirmaba: «Creo que a veces me odio cuando siento que empiezo a ser inauténtico. Luego recuerdo que nos hacen pensar que no somos suficientes, pero igual odio cuando cambio para agradar a otros». Y a principios de mes publicaba: «No tenemos nada que probar hoy. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie».