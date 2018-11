La última excentricidad del marido de Cristina Pedroche: pico de pato El chef Dabid Muñoz ha subido a las redes una nueva receta que escandaliza a sus seguidores EL NORTE Valladolid Miércoles, 7 noviembre 2018, 10:54

«A mí me traen ese plato para comer y se lo tiro a la cara», «Qué asco, solo por eso te dejo de seguir», «Yo también como carne pero presentarla así en los platos me parece una atrocidad», «No me gusta que el animal tenga que ser expuesto en un plato solo para un simple diseño, pienso que eres un gran chef y no necesitas hacer estas barbaridades para que la gente le de a me gusta a tus platos», «Todo tiene un límite hasta la propia vida, por lo que la cocina también debería tenerlo», «Bastante macabra la forma de servir el pato. No hace falta ser tan explícito» son algunos de los cientos de comentarios que ha tenido que leer el chef Dabid Muñoz en sus redes sociales, tras subir varias fotografías de su nueva receta presentada en el restaurante que el marido de Cristina Pedroche tiene en Londres, StreetXo.

Las imágenes, en las que se ve un pico de un pato, un ala y el propio cocinero comiéndose el ala, han herido la sensibilidad de la mayoría de los internautas que no han dudado en expresarlo en las redes del galardonado chef español.

También ha habido quien ha defendido la propuesta de Dabid Muñoz: «Entiendo que muchos de ustedes encuentren la presentación de este plato un tanto o quizás muy desagradable, propongo que inviten a su mesa a una persona asiática con una propuesta de cochinillo al horno. Hagamos crítica desde el respeto e intentemos entender el contexto saliendo de nuestro habitual punto de vista».