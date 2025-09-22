Tom Holland, hospitalizado tras sufrir un accidente en el rodaje de Spider-Man El actor británico de 29 años se golpeó la cabeza durante una escena de acción

Tom Holland, de 29 años, sufrió un accidente en plena grabación de 'Spider-Man: Brand New Day' por lo que tuvo que ser hospitalizado. Según reveló 'Deadline', el joven se golpeó la cabeza durante una escena de acción que requería una complicada caída. El incidente tuvo lugar en los estudios Leavesden, situados en Watford (al norte de Londres).

Un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó la intervención al tabloide 'The Sun': «Nos llamaron a las 10:30 horas del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios, en Watford. Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional».

Tras varias horas bajo observación, los médicos diagnosticaron una conmoción cerebral leve y autorizaron su alta. Sin embargo, el equipo sanitario le recomendó reposo absoluto durante los próximos días. Por tal motivo, la productora decidió suspender temporalmente la filmación como medida de precaución.

Según parece la recuperación va por buen camino.De hecho, según reveló 'People', el sábado por la noche Holland reapareció junto a su pareja, Zendaya, en un evento benéfico en Londres, aunque se marchó antes de lo previsto al sentirse indispuesto. Por su parte, Dominic Holland, el padre del actor, se pronunció sobre lo ocurrido y a y resaltando que la prioridad en estos momentos es su recuperación.

Fuentes cercanas al equipo de producción han recalcado que no se prevén retrasos importantes en el calendario de estreno, fijado para julio de 2026. Un alivio para 'Marvel' y 'Sony', que confían en que esta pausa sea solo un paréntesis dentro de una de sus grandes apuestas. Aunque, por ahora, ambas productoras han preferido guardar silencio sobre lo sucedido, limitándose a confirmar la pausa del rodaje, cuyo presupuesto ronda los 175 millones de euros.

Este contratiempo llega en un momento especialmente intenso para Tom Holland, que compagina el rodaje de 'Spider-Man' con la superproducción 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan y en la que comparte protagonismo con Zendaya, Matt Damon y Charlize Theron.