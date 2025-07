Terelu Campos se confiesa: «Le pedí a mi hija que me matara»

El Norte Lunes, 7 de julio 2025, 13:41 Comenta Compartir

Terelu Campos, tras participar en '¡De Viernes!', se enfrentó a una sesión de terapia guiada por la psicóloga Ana Sierra, en la que repasó algunos de los episodios más delicados de su vida. La muerte de su madre, María Teresa Campos, el paso del tiempo, sus complejos físicos y las consecuencias emocionales de sus experiencias salieron a la luz. «Esta nueva etapa tras 'Supervivientes' me obliga a despojarme del pasado», dijo con firmeza.

Uno de los momentos más impactantes de esta sesión fue la confesión sobre el miedo que le ha dejado la demencia que padeció su madre. «La decadencia mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo», confesó. Pero lo más desgarrador fue su reflexión posterior: «Tanto que le dije a mi hija: 'a mí, si me pasa eso, me matas. Compro la pastillita y me matas'». La imagen de su madre desconectándose de la realidad le resultó más dolorosa que cualquier otro tipo de pérdida. «Hubiera preferido que mi madre fuese feliz aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella», añadió.

Terelu también abordó con valentía los dos episodios de cáncer de mama que ha sufrido. Si bien el primero ya fue un golpe durísimo, fue el segundo el que la dejó sin suelo: «Me arrasó la vida porque no me lo esperaba. Fui a una revisión y pensé que era una broma», confesó. Ante este diagnóstico inesperado, Terelu decidió actuar de forma radical: se sometió a una doble mastectomía. «Nunca mejor dicho, corté por lo sano», expresó. Pero lo más duro llegó después: «La doble mastectomía tiene unas consecuencias físicas y psicológicas que me han afectado profundamente en mis relaciones con los hombres».

Su imagen

La presentadora nunca se ha sentido del todo cómoda con su aspecto. Las inseguridades que arrastraba se intensificaron durante la quimioterapia: «Me acostaba tocándome el pelo por miedo a que se me cayeran los mechones mientras dormía». A esto se suma el rechazo a la peluca, que no solo le hacía sentirse artificial, sino disfrazada: «La odiaba, no me reconocía con ella«».

Lo que Terelu Campos está comenzando a hacer ahora no es simplemente cerrar heridas, sino aprender a vivir con ellas. «Tengo que aprender a vivir esta nueva etapa», dijo. Tras su paso por 'Supervivientes', se ha enfrentado a sus límites físicos y emocionales, y esa experiencia extrema parece haberle dado el valor de verbalizar lo que llevaba demasiado tiempo en silencio. «No hay nada más liberador que hablar sin miedo, sin filtros y desde el corazón», concluyó.