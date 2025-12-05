El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sheila Devil. Instagram

Sheila Devil ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Su madre, Lourdes Ornelas, sigue, en todo momento, con ella en el centro sanitario al que ingresó hace una semana

El Norte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

Sheila Devil ha sido ingresada de urgencia en el hospital Puerta del Hierro de Madrid, aunque de momento se desconoce el motivo. La información la dio a conocer Sergi Ferré en su blog Conexión Ferré y este jueves se ha visto a su madre, Lourdes Ornelas, llegar al centro sanitario para visitar a su hija.

Por su parte, Isabel Rábago ha confirmado en 'Y ahora Sonsoles' que la mexicana va todos los días a ver a la joven y no la ha dejado sola en ningún momento. Por su parte, Ornelas no ha querido realizar ninguna declaración al respecto.

Hace unos meses fue ella misma quien expresó su preocupación por Sheila Devil, que desde 2021 ha tenido que ingresar en repetidas ocasiones por diferentes problemas relacionados con su salud.

La última aparición de la joven en sus redes sociales es del pasado 25 de noviembre, donde publicó una imagen en primer plano de ella misma en la que sale mirando hacia el infinito.

