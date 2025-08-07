Sara Carbonero desvela el momento vital que atraviesa La periodista se ha sincerado en una carta en la que asegura que vive una «época de silencio a todo volumen»

El Norte Jueves, 7 de agosto 2025, 14:48 Comenta Compartir

Sara Carbonero ha publicado una nueva carta en su cuenta de Instagram donde aborda su estado emocional. En sus palabras, habla de una «época de silencio a todo volumen» que le pedía tanto el cuerpo como la mente. «Me estoy limitando simplemente a ser», ha afirmado.

Sara confiesa que se ha permitido desaparecer un poco de la escena digital. «Cada día me gusta más escuchar lo que otros tienen dentro», asegura, subrayando cómo ha aprendido a encontrar plenitud y paz en la escucha.

Carbonero también ha recordado en su publicación la belleza de los pequeños gestos de antes, de cuando las llamadas se controlaban por minutos, los mensajes se escribían con limitaciones y cada detalle tenía peso emocional.«Estamos buscando los sonidos de lo cotidiano entre el ruido ensordecedor», escribió.

La paz está en Cádiz

Cádiz se ha convertido, de nuevo, en su refugio emocional. Es aquó donde ha encontrado la calma que busca. La periodista asistió al Concert Music Festival en Chiclana, donde disfrutó del concierto de Miguel Bosé. Compartió la experiencia con Raquel Perera, Marta Girón y Rachel, a quienes agradeció por ser ese tipo de personas que «te recuerdan que siempre tenemos algo que aportar».

La ex de Iker Casillas concluye su carta adelantando que poco a poco irá volviendo al universo digital, pero sin perder ese nuevo enfoque pausado y reflexivo. Promete volver con sus «parrafadas eternas e intensas» y sus recomendaciones culturales.