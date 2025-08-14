El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santiago Segura, durante su participación en 'MasterChef Celebrity'. TVE

Santiago Segura, a favor de los contratos de confidencialidad al estilo 'Masterchef'

El actor y director ha dado a conocer la multa millonaria que el espacio de TVE impone a sus concursantes si desvelan al ganador

El Norte

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:09

Las cadenas televisivas ya están preparando la nueva parrilla de otoño, y una de ellas, TVE, estrenará 'MasterChef Celebrity'. Tras la victoria de Inés Hernánd, la décima edición promete una nueva temporada explosiva en el 'talent show' de la cadena pública gracias a un casting de lo más variopinto, compuesto por: Mariló Montero, Rosa Benito, Alejo Sauras, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Torito, David Amor, Valeria Vegas, Jorge Luengo, Masi Rodríguez, Necko Vidal, Charo Reina, José Manuel Parada, Mala Rodríguez, Valeria Ros y Miguel Torres.

Relacionado con este concurso, Santiago Segura, concursante de la edición de 2018 en la que terminó en sexto lugar, ha descubierto un secreto muy bien guardado por la productora de 'MasterChef Celebrity': la cláusula de confidencialidad que los participantes tienen que firman y el precio a pagar por irse de la lengua.

Con motivo de la promoción de la nueva entrega de 'Padre no hay más que uno', película que debutó como el mejor estreno de cine español en lo que va de año, Segura contaba en una entrevista en Europa Press cómo antes de la llegada a las salas de cine habían ido proliferado los 'spoilers' del filme. «En las últimas de 'Torrente' iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad, pero, por otro lado, revienta la sorpresa», se quejaba el cineasta.

Por esa razón, no descarta de ahora en adelante obligar a los actores a que firmen un contrato de confidencialidad, evitando así «reventar la sorpresa». Él mismo tuvo que hacerlo cuando participó en 'MasterChef Celebrity' en 2018, edición en la que quedó en la sexta posición. No solo confirmó así una de las intríngulis del formato, sino que además aportó la jugosa cifra. Me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Digo, 'joder, no no no, no voy a decir nada'. «Así que para la próxima, papel de confidencialidad», sentenció.

