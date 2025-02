Un ex político de Ciudadanos sorprende con su presencia en 'La Revuelta' Edmundo Bal, ex candidato a la Comunidad de Madrid, desveló por qué y quién lo echó del partido naranja

David Broncano entrevistaba este martes, 18 de febrero, a Anna Castillo, aunque lo que no esperaba el cómico era que entre el público se encontrara un rostro muy conocido de la política. «No me estoy equivocando, ¿no? ¿Eras candidato de UPD?», se cercioraba, con pulla incluida, el cómico.

«De Ciudadanos», lo corrigió el hombre. Era Edmundo Bal, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y número dos de la formación naranja antes de abandonar la política en 2023. Lógicamente, Broncano le cedió la palabra, pese a que él avisó de que «me das un micrófono y ya no paro» y su intervención no estaba en el guion. «Os pasa mucho a los políticos… Una vez que agarráis, ya no soltáis», apuntó el de Jaén.

Bal pasó a revelar su actual situación. «Dejé de ser diputado en 2023 y ahora soy abogado del Estado y estoy aquí con mis compañeros... Somos los abogados de TVE».

Lo narrado por el ex político dio pie a Broncano a seguir haciendo chistes sobre la situación actual del partido. «¿Ciudadanos sigue en marcha? ¿Quedáis a jugar al fútbol sala?». Y este, a su vez, no dudó en contar los verdaderos motivos de su marcha. «Ciudadanos ahora está… A mi me expulsaron. Me echó uno que ahora está en el PP, o sea, que imagínate. Me expulsaron porque soy un tipo revoltoso, por eso estoy en este programa», confesó.

¿Quién lo echó del partido?

Aunque en un primer momento se reservó el nombre, por petición del conductor de 'La Revuelta', Edmundo Bal llegó a destapar quién lo puso de patitas en la calle. «En aquel momento el Secretario General, que se llama Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado del PP», señaló sin medias tintas.

Broncano recordó entonces que «desde Ciudadanos saltó todo el mundo del barco en marcha y se fueron todos a otros partidos». «Si entras en la sede, es un sembrado ahora mismo, el parking de la Fabrik ¿Queda alguien ahí?», quiso saber.

Tampoco el ex integrante del partido se cortó en dar su opinión. «Así de triste. Bueno, tienen dinero todavía. Sí que existe, lo que pasa es que no se presentan a las elecciones. Son como una asociación de vecinos».

«Lo tuvisteis cerca», apostilló el presentador, en referencia a las elecciones de 2019 cuando la formación de centro obtuvo 57 escaños. También se interesó sobre la relación de Bal con otros compañeros, a lo que mencionó que tiene relación todavía con Albert Rivera. «Es el presidente de un club de negocios ahora y se dedica a sus cosas», declaró.

Broncano, como si de una entrevista se tratarse, quiso averiguar además si «¿amenazáis con volver a presentaros a algo?». Pero Bal dejó claro que no piensa volver a la política. «Yo no amenazo a nadie. No me voy a presentar a nada. Estad tranquilos. Ahora me dedico a defender a empresas públicas. A ti no porque tienes una productora, pero a tu parte sí. Si se meten contigo llámame».