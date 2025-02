Anna Castillo, sobre su serie de la monarquía: «Es muy importante reírnos de nosotros mismos»

El Norte Miércoles, 19 de febrero 2025, 10:37 Comenta Compartir

Anna Castillo acudía este martes, 18 de febrero, a 'La Revuelta' para promocionar su nueva serie 'Su Majestad', a la vez que recordaba que cuenta en su haber con cuatro nominaciones al Goya y un cabezón con solo 31 años. La actriz no ha dejado de protagonizar películas y series de todo tipo en los últimos tiempos, y lleva toda una vida en la pequeña y la gran pantalla.

Para comenzar su entrevista con David Broncano, no ha dudado en decirle que si hubiese podido frenar el tiempo, se hubiese quedado en los 29, porque «sigues en la veintena, pero ya eres mayor de cabeza», aunque también lo detendría en el presente: «En contra del paso del tiempo, yo digo no». Y, aunque su preocupación no llega a tanto como para pasar por quirófano, sí ha reconocido que se somete a un tratamiento de vitaminas para mejorar la piel de la cara.

Apasionada de la cocina

Al finalizar la entrevista, Anna Castillo se ha ido contenta con su regalo, una chaquetilla de chef que no se pudo utilizar el día anterior en la entrevista con Jordi Roca. Y es que la intérprete catalana ha revelado que, «si no hubiera sido actriz, habría sido algo gastronómico». Afortunadamente, sigue en las pantallas, ahora con su nueva serie, 'Su majestad', en la que da vida a una princesa díscola y rebelde que tiene que aprender a encajar en su posición.

Coincidiendo con la presentación de otra serie sobre la monarquía, 'La vida breve', protagonizada por Javier Gutiérrez y Leonor Watling, la actriz ha celebrado que se pueda hacer comedia con las familias reales: «Es muy importante reírnos de nosotros mismos, del país que somos, de la herencia que tenemos». De hecho, Anna Castillo ha citado a los creadores de la serie, Borja Cobeaga y Diego San José, que aseguran que tuvieron que descartar muchas vicisitudes de la realidad porque en ocasiones superan la ficción.

Una carrera imparable

Anna Castillo Ferré nació en Barcelona en 1993, y su formación actoral comenzó con tan solo siete años. Desde 2005 hasta 2011 formó parte del grupo musical sp3, y durante esos años se incorporó también a la serie 'Família dels supers', incluida en el programa infantil de la TV3 Club Super3. Su incipiente carrera artística había alcanzado ya gran popularidad en Cataluña cuando cursó el bachillerato de Artes Escénicas para continuar su formación. Tras varios años trabajando en la televisión, en 2010 llegó su debut tanto en la gran pantalla como en los escenarios. En el cine se estrenó con la película 'Blog', dirigida por Elena Trapé, y en el teatro lo hizo con el musical A, de Nacho Cano, en el que interpretaba a Alma.

Su trayectoria se consolidó definitivamente al entrar a formar parte del elenco de la serie 'Doctor Mateo' y aparecer en la película 'Promoción Fantasma', junto a Raúl Arévalo o Alexandra Jiménez. En 2013 se incorporó a la serie 'Amar es para siempre', donde dio vida a Dorita, y el musical 'La Llamada', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que se representaría en los teatros durante tres años.

Más tarde llegaron varias películas consecutivas que terminaron de encumbrarla como una de las grandes actrices del momento. Primero, coprotagonizando con Javier Guiérrez 'El Olivo', dirigida por Icíar Bollaín, con la que ganaría el Goya a mejor actriz revelación y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en la misma categoría. Después llegaría la adaptación cinematográfica de 'La llamada'', con la que volvió a recibir numerosas nominaciones. Y, ya en 2017, Viaje al cuarto de una madre', la ópera prima de Celia Rico, con la que ganó el Feroz y el Gaudí, entre otros galardones.

Durante estis años, también protagonizó la serie de RTVE 'Estoy vivo', de nuevo junto a Javier Gutiérrez, y apareció en 'El Ministerio del Tiempo'. Después protagonizaría también las series 'Arde Madrid, 'La línea invisible' y 'Fácil', adaptación de la novela 'Lectura fácil' de Cristina Morales. Simultáneamente, Anna Castillo seguiría rodando películas como 'Adú' (2020), 'La vida era eso' (2021) o la impactante 'Mediterráneo' (2021), junto a Eduard Fernández y Dani Rovira, y volvió a ser nominada al Goya por su interpretación en 'Girasoles silvestres'. Más recientemente, ha protagonizado las películas 'No voy a pedirle a nadie que me crea', 'El fantástico caso Golem' y 'Nowhere', todas ellas en 2023, y 'Escape' en 2024, del director Rodrigo Cortés.