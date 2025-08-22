El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantante y rapero estadounidense Lil Nas X.

La policía detiene al rapero Lil Nas X alterado y paseando semidesnudo

El cantante, ganador de dos Grammy, fue hospitalizado por una posible sobredosis

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:33

Lil Nas X ha sido detenido y posteriormente hospitalizado después de protagonizar un episodio que ha causado conmoción en Studio City, un vecindario de Los Ángeles. El cantante y rapero estadounidense, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue visto caminando semidesnudo por Ventura Boulevard, en un comportamiento que llamó la atención de testigos y que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

El vídeo, difundido por 'TMZ', muestra al ganador de dos Grammy, vistiendo únicamente ropa interior blanca y botas de vaquero, mientras camina por la avenida. En las imágenes se observa cómo interactúa de manera confusa con los coches que circulan, haciendo gestos, levantando el dedo a la cámara e incluso poniéndose un cono de tráfico en la cabeza.

En un momento del vídeo se le escucha decir que se dirigía a una fiesta. La escena, por lo insólita, ha generado tanto sorpresa como preocupación entre quienes presenciaron la situación en directo y entre los usuarios de X.

Después de recibir varias llamadas, la policía de Los Ángeles tuvo que intervenir. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de Lil Nas X, que se encontraba en un estado alterado. Tal y como ha trascendido, el artista comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron el portal estadounidense y fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias 'NBC4'.

Tras recibir atención médica y ser dado de alta, Lil Nas X ha sido arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys por un cargo menor de agresión a un agente de policía.

Aunque por el momento se desconoce si el artista permanece bajo custodia o fue liberado bajo fianza, este incidente marca uno de los episodios más delicados en su vida personal y profesional.

Hasta la fecha no se ha emitido un comunicado por parte del equipo de Lil Nas X. La falta de información ha dado lugar a múltiples interpretaciones en redes sociales. Algunos de sus seguidores han sugerido que podría tratarse de una maniobra publicitaria.

