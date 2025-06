Paula Vázquez confiesa sentirse 'abrumada' desde que se hizo pública su relación con Ignacio Sagnier La presentadora ha desvelado que le «da un poco de vértigo la sensación de que me dejen de preguntar por mi trabajo y que ya solo pregunten por la vida privada»

Hace unos días, Paula Vázquez comentaba, hace unos días: «soy una señora de 50, que soy feliz y punto. Estoy viviendo un momento personal muy bonito, que además hacía mucho tiempo que no sentía y estoy ilusionada, sí»... confirmando así su historia de amor con Ignacio Sagnier.

La presentadora mantiene una discreta relación con el periodista catalán desde hace varios meses, que lograron mantener alejada del foco mediático hasta que 'Las Mamarazzi' revelaron a principios de junio en su podcast que la gallega estaba ilusionada al lado del director de relaciones públicas de Dorna Sport S.L, empresa organizadora del Mundial de MotoGP.

Ahora que ya se sabe, Paula ha confesado que «no lo llevo muy bien, no lo voy a esconder» porque «da un poco de vértigo la sensación de que me dejen de preguntar por mi trabajo y que ya solo pregunten por la vida privada», ha explicado en la reapertura de la tienda de Lola Casademunt en la Calle Goya de Madrid.

Tanto es así que «no sé muy bien cómo se maneja para no ser maleduacada», pero ha aclarado que lo hará «con normalidad»... pero, ¿por qué le da tanto respeto? La presentadora ha explicado que «nunca me ha pasado que tengan tantos datos» de su pareja y está «un poco sorprendida con la cantidad de información que hay», pero «tampoco voy a decir que me ha sentado mal porque es mi vida».

En cuanto a cómo lo ha afrontado él, Vázquez ha desvelado que se lo ha tomado «con simpatía» aunque «también le sorprendió mucho», pero ya se lo toma con sentido del humor: «Creo que los amigos le hacen muchas bromas por los grupos de WhatsApp».