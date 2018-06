Nuevo expulsado de 'Masterchef 6'

El pasado jueves, 21 de junio, La 1 de Televisión Española emitió el noveno programa de la sexta edición de 'Masterchef 6'. El cambio de día, de lunes a jueves, ha provocado que en una misma semana hayamos presenciado dos expulsiones, la de Jon el lunes, y ayer la de Víctor, uno de los grandes aspirantes a llevarse el triunfo final.

En la primera prueba de la noche, cada uno de los concursantes tendría que hacer la compra a otro de sus compañeros para mezclar todos los ingredientes en un único plato. Para aumentar la tensión, el jurado ha comunicado a los participantes que la mejor receta obtendría el delantal dorado y la consiguiente inmunidad. En esta ocasión, la vencedora ha sido Ketty. A continuación, en la prueba de eliminación, han tenido que competir Dani, Víctor, Oxana y Toni, con la presencia del chef Andoni Luis Aduriz y también de Ketty, que no se ha librado de ella debido a la mala gestión que ha hecho en la prueba de exteriores, en la que particiopó como capitana. Al final, la elimación ha estado entre Oxana y Víctor, pero los jueces se han decantado por el segundo.

Antes de irse, Víctor ha apostado por Dani como ganador del concurso y ha comentado: «Si no lo he hecho mejor es porque no he sabido, no porque no quisiera». A continuación, ha expuesto su pasión por el mundo de la cocina. Una explicación que ha tocado emocionalmente a Jordi Cruz, que le ha asegurado que si sigue con esa actitud, «en mi casa no te faltará trabajo». Y dicho y hecho. Víctor ya forma parte del equipo de cocina del restaurante ABaC de Barcelona regentado por Cruz.