Nina Dobrev y Shaun White ya no pasarán por el altar.

Nina Dobrev y Shaun White rompen su compromiso

Después de cinco años de relación, la pareja ha decidido poner rumbos separados

El Norte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:16

Fuentes cercanas al portal 'People' han asegurado que Nina Dobrev y Shaun White han roto su relación, un año después de haberse comprometido. «Fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo», apuntó una persona allegada a ellos.

De momento, ni ellos ni sus respectivos representantes han confirmado la ruptura. Al darse a conocer la noticia de su separación, son varios los fans que han escrito en el apartado de comentarios de dicho post lamentando su ruptura: «Decidme que es mentira», «Ha desfijado esta publicación», «Por favor, no, no quiero que sea verdad» o «¿Qué ha pasado?», son algunos de los mensajes que se pueden leer.

A finales de octubre de 2024, el campeón de snowboard le pidió la mano a la protagonista de 'Crónicas Vampíricas'. Lo hizo en Nueva York bajo un arco floral blanco con pétalos de rosas y velas colocadas por toda la habitación y para sorpresa de Dobrev, pues su marido la engañó haciéndola creer que iba a una cena con Anna Wintour, exjefa de Vogue.

«Entré en estado de shock. Me quedé congelada y lo miraba fijamente», rememoró entre risas para la citada revista, asegurando que no paró de repetir «no» hasta que finalmente logró decir que sí y el deportista le puso el anillo en el dedo.

«DEP novio, hola marido», escribió Dobrev en la publicación que compartió en su Instagram para anunciar su «sí, quiero».

