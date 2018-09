La mujer de Joaquín Sánchez sufre un robo en Marbella Joaquín Sánchez con su mujer Susan y sus dos hijas. / Instagram Susan Sabol estaba paseando por la ciudad de la Costa del Sol en compañía de sus dos hijas y su madre EL NORTE Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:21

La mujer de Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, ha sufrido un robo en Marbella mientras paseaba con sus hijas por la ciudad de la Costa del Sol. Susan Sabol ha querido compartir con sus seguidores en Instagram su fustración sobre todo lo ocurrido: «Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida cómo vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente, sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso y te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas... Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa. Para todos aquellos que roban quiero que sepáis que la vida no funciona así... solo crecéis en la mierda», escribió Susan, claramente enfadada.

Susan y Joaquín tienen dos hijas en común, Daniela de 12 años y Salma de 8, fruto de su relación que comenzó hace 16 años, de los que 13 llevan casados. El pasado 13 julio celebraron su aniversario y, por ese motivo, compartieron juntos otra publicación en Instagram: «No sabría decirte cuanto te quiero, ni cuanto te amo, porque eres demasiado bonita hija. Siempre serás mi Susan Sabol ???... Gracias mi vida por ser como eres, y por aguantarme cada día. Feliz aniversario cariño!!», escribió Joaquín.

Joaquín Sánchez ha cumplido esta temporada 37 años por lo que ya son 18 los que han pasado desde que debutase como jugador del Betis, además es el noveno futbolista con más partidos en Primera División y el tercero con más encuentros en la historia de su club bético, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.