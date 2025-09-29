El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Makena White y su novio, el golfista Jake Knapp. Instagram

Muere la influencer estadounidense Makena White a los 28 años

La causa de su muerte está relacionada con problemas de taquicardias

El Norte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:36

Algunos por suicidio, otros por causas naturales y de manera repentina y otros por luchar contra alguna larga enfermedad. Estas son algunas de las causas por las que han muerto en los últimos meses varios creadores de contenido.

La última en fallecer ha sido Makena White, novia del golfista Jake Knapp, que lo ha hecho a los 28 años de edad. Una noticia que ha comunicado directamente una amiga suya en las redes sociales que confirmaba que la joven influencer murió a principios de semana. Lo subió en la cuenta de Instagram de la estadounidense con un mensaje que sorprendió a todos. «Hola a todos - este es el amigo de Makena, escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana. Ya es muy extrañada por su padre, su familia, sus amigos, y por supuesto por Nelly y Fergie». White comentó a sus seguidores en los últimos meses que tenía problemas de salud. En concreto padecía taquicardia.

«Única en su especie»

Su pareja, el golfista Jake Knapp compartió su dolor y tristeza en las redes sociales: «Makena era una persona tan considerada cuyo altruismo hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Es un eufemismo decir lo difícil que es procesar todo esto para todos los que conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos, que merecen privacidad y respeto durante este momento difícil» confesó a The Associated Press.

«Makena era única en su especie. Ella tenía esta rara forma de hacerte sentir especial, y su enorme corazón siempre estaba rebosante de amor. Ser amado por Makena fue un regalo; uno que vino con risas infinitas, tanta alegría y un sano rociado de caos mientras tratábamos de seguir el ritmo de su horario de viaje. Te amamos Mak. Te echaremos de menos siempre, y te estaremos buscando en la puesta de sol» concluyó el mensaje.

