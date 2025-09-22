Muere Adna, influencer y creadora de contenido, tras caer en coma dos días después de su boda La joven de 26 años fue trasladada de urgencia a un hospital

Conmoción en el mundo de las redes sociales tras la muerte de la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović, reconocida influencer por sus vídeos de belleza y maquillaje. Además, todo ello ha ocurrido dos días después de tomar matrimonio con su marido.

La joven, de 26 años, se casó en Bosnia y Herzegovina, su país natal. Y a las pocas horas de la ceremonia comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladada a un hospital de Sarajevo, dónde murió días después, tal y como reporta el medio local Dnevni Avaz.

La familia, poco después de hacerse pública la noticia, lo confirmó en X: «Con profunda tristeza informamos... que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre».

Además de ser creadora de contenido, Adna también trabajaba como enfermera en un Centro de Salud de Sarajevo. Y no queda aquí, ya que también era propietaria de un centro de estética en el que compartía consejos, rutinas y momentos de su vida.

