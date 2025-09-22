El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Adna, influencer bosnia. Instagram

Muere Adna, influencer y creadora de contenido, tras caer en coma dos días después de su boda

La joven de 26 años fue trasladada de urgencia a un hospital

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:29

Conmoción en el mundo de las redes sociales tras la muerte de la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović, reconocida influencer por sus vídeos de belleza y maquillaje. Además, todo ello ha ocurrido dos días después de tomar matrimonio con su marido.

La joven, de 26 años, se casó en Bosnia y Herzegovina, su país natal. Y a las pocas horas de la ceremonia comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladada a un hospital de Sarajevo, dónde murió días después, tal y como reporta el medio local Dnevni Avaz.

Noticias relacionadas

Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico

Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años tras una larga lucha contra un cáncer raro

Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años tras una larga lucha contra un cáncer raro

La familia, poco después de hacerse pública la noticia, lo confirmó en X: «Con profunda tristeza informamos... que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre».

Además de ser creadora de contenido, Adna también trabajaba como enfermera en un Centro de Salud de Sarajevo. Y no queda aquí, ya que también era propietaria de un centro de estética en el que compartía consejos, rutinas y momentos de su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  9. 9

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  10. 10 Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere Adna, influencer y creadora de contenido, tras caer en coma dos días después de su boda

Muere Adna, influencer y creadora de contenido, tras caer en coma dos días después de su boda