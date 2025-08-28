Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años tras una larga lucha contra un cáncer raro La creadora estadounidense convirtió su lucha contra el cáncer en un testimonio de fuerza y esperanza seguido por millones

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 20:47

La comunidad digital llora la muerte de Natasha Allen, influencer de 28 años y una de las voces más reconocidas en TikTok a la hora de visibilizar la lucha contra el cáncer. La joven estadounidense falleció el pasado 22 de agosto tras cinco años enfrentándose a un sarcoma sinovial en estadio 4, un tipo de cáncer poco común y altamente agresivo.

Allen, que acumulaba más de 190.000 seguidores en TikTok y 36.000 en Instagram, convirtió su experiencia personal en un relato compartido que impactó a miles de personas en todo el mundo. Con cada publicación, mostraba las dificultades de los tratamientos y, al mismo tiempo, transmitía optimismo y fortaleza.

El diagnóstico llegó en 2020, cuando los médicos detectaron un tumor en su rodilla. Tras someterse a cirugía y tratamientos de quimioterapia y radioterapia, Allen logró una breve remisión en 2021. Sin embargo, el cáncer regresó con metástasis en los pulmones, lo que la situó en una situación crítica.

En uno de sus vídeos más virales, con más de 2,7 millones de reproducciones, compartió con franqueza: «Oficialmente tengo un 15 % de posibilidades de sobrevivir cinco años después del diagnóstico. Yo, en cambio, voy a ser diferente. Lo envío al universo.»

Una referente en la concienciación

Su familia confirmó su fallecimiento a través de redes sociales, describiéndola como «un alma hermosa, llena de amor, bondad y alegría». También comunicaron que los fondos recaudados en la campaña de GoFundMe que impulsó durante su tratamiento se destinarán ahora a cubrir los gastos del funeral y a apoyar la investigación del sarcoma sinovial.

Más allá de la enfermedad, Natasha dejó un mensaje constante de esperanza. En una de sus últimas reflexiones dijo: «Encuentra el significado en tu vida, sé feliz y mejora tu entorno.» Esa frase se ha convertido en símbolo de su legado.

El testimonio de Allen no solo inspiró a pacientes y familias, sino que también contribuyó a dar visibilidad a un tipo de cáncer del que se habla poco en los medios. El sarcoma sinovial representa menos del 1 % de los tumores en adultos, y su pronóstico sigue siendo difícil pese a los avances médicos.

Su historia ya ha sido recogida por medios internacionales como People, The Times of India y The Sun, lo que refleja la huella que ha dejado más allá de su país natal. Aunque su vida se ha truncado a los 28 años, Natasha Allen supo transformar la adversidad en inspiración.

Hoy, miles de usuarios de TikTok e Instagram, sobre todo en la comunidad angloparlante, la recuerdan como una mujer valiente que usó su voz para dar esperanza y crear conciencia sobre la importancia de la investigación en cánceres raros. Su mensaje final sigue resonando: vivir con propósito y contagiar alegría, incluso en los momentos más difíciles.

