Beatriz Trapote explica el estado de salud de su padre tras detectarle un cáncer La influencer celebra la posibilidad de que reciba el alta hospitalaria

El Norte Jueves, 28 de agosto 2025, 18:48

Beatriz Trapote ha reaparecido ante las redes sociales para actualizar el estado de salud de su padre tras contar, destrozada y entre lágrimas, que tiene cáncer y está ingresado. La exconcursante de 'Supervivientes' no podía evitar romperse mientras hablaba de la enfermedad que le han diagnosticado al abuelo de sus hijos, un tumor en el pulmón bastante grande e inoperable.

Debido a una «bajada de defensas brutal» como consecuencia del tratamiento oncológico que está recibiendo, el suegro de Víctor Janeiro necesitaba ser hospitalizado de urgencia. No obstante, su estado de salud mejora de manera positiva. Algo que ha permitido a la mujer del ganador de la primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' reaparecer en sus redes con «otra cara» porque las «analíticas están saliendo muy bien» y mejorando cada día.

Durante meses, la periodista no quiso hacer pública la enfermedad de su padre, de 72 años de edad. No obstante, desahogarse con sus seguidores y mostrar esa parte de su vida que no todos los famosos y creadores de contenido se atreven a contar, ha sido absolutamente liberador para ella. Desde entonces, Beatriz no ha dejado de recibir muestras de cariño. «Me siento bien de haberlo compartido y haberlo contado», dice mientras habla del cáncer y «esta palabra está cada vez más presente en nuestras vidas».

Optimista, Trapote celebra la posibilidad de que reciba el alta hospitalaria a lo largo del día. Algo que no implica la curación de su padre, pero que sí supondrá un alivio para toda la familia.

La nuera de Carmen Bazán asegura que compartir la enfermedad de su padre le ha venido «muy bien», no solo por el apoyo que está recibiendo por parte de sus seguidores, sino por los múltiples consejos y recomendaciones que le están dando.

«Me habláis de los batidos de proteínas, de los beneficios de los mejillones, de los berberechos, de las remolachas, de los hongos», dice tras explicar que cuando a su padre le den el alta deberá «prepararse en casa y alimentarse muy bien» para poder afrontar su próxima quimio de la mejor manera.

A la influencer también le han hablado sobre tratamientos como la Oncothermia, que utiliza calor para destruir células malignas de forma selectiva y con menor daño a los tejidos sanos; o sobre el que está considerado como uno de los mejores cirujanos del mundo, el doctor Diego González, especializado en cirugías imposibles y «cánceres inoperables», como el de su padre. «Hace cosas extraordinarias, él es una eminencia».