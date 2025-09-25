Muere a los 14 años la influencer Zuza Beine tras una larga batalla contra el cáncer La joven había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda cuando tenía aproximadamente tres años

La joven influencer Zuza Beine, de tan solo catorce años, ha fallecido tras más de una década luchando contra el cáncer. Su familia hizo pública la noticia el 23 de septiembre, destacando que vivió once de sus catorce años con una enfermedad implacable.

Zuza había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda cuando tenía aproximadamente tres años, lo que desencadenó múltiples tratamientos a lo largo de su vida. Durante ese tiempo, se sometió a tres trasplantes de médula ósea y enfrentó diversas recaídas. Según sus propias cuentas en redes sociales, llegó a vencer al cáncer en cinco ocasiones.

En los días previos a su fallecimiento, Zuza compartió con sus seguidores su desgaste físico, el dolor intenso y las limitaciones que la enfermedad le imponía.

Apenas dos días antes de morir publicó un emotivo vídeo en el que enumeraba las «pequeñas cosas» por las que estaba agradecida -como poder saborear alimentos o cambiarse de peinado-, como un testimonio de su espíritu pese al sufrimiento. Para honrar su memoria, la familia pidió que en lugar de flores se hagan donaciones a través de una campaña solidaria para apoyar a la esposa e hijos de su tío, quien falleció recientemente.

