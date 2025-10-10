Miri Pérez-Cabrero revoluciona las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

El Norte Viernes, 10 de octubre 2025, 11:55 Comenta Compartir

Miri Pérez-Cabrero ganadora en la última prueba de líder, en 'Supervivientes All Stars' toma una decisión clave, a la hora de conformar la nueva lista de nominados semanal.

Miri y Carlos Alba se enfrentaban en el 'Duelo al Sol' por un cotizado collar de líder que otorgaría al ganador una inmunidad y la nominación directa. A la señal de Laura Madrueño, unas estructuras sobre el mar se han ido inclinando y el que más aguantase de los dos se convertiría en el nuevo líder de 'Playa Leyenda'.

Pasando los cuatro minutos y medio, casi llegando a los cinco, Carlos Alba se dejaba vencer cayendo al mar y Miri lo celebraba subida a la estructura. Y no era para menos: Miri había pasado en ese momento de casi ser la expulsada a la nueva líder. «Merecidísimo collar de líder», le señalaba Laura Madrueño, eufórica, como también lo estaba la influencer, que le dedicaba la victoria a sus seres más queridos y a «todas las madres».

Tras acabar la prueba se ha pasado al capítulo de las nominaciones. Gloria Camila se ha decantado por Noel «porque pasa de sus comentarios a hacer daño. Creo que es un provocador y no me gusta cómo me está tratando ni las cosas que me dice. Además, no hace absolutamente nada». Por su parte, Adara Molinero se ha decantado por Carlos Alba, porque «no tengo relación con él. Lo tengo claro». Llegaba el turno Noel Bayarri eligió a Rubén Torres, «creo que tiene que estar en la palestra»; Rubén Torres nominó por descarte a Carlos Alba. «Me sabe mal, pero es con la persona que menos afinidad he tenido esta semana»; Jessica Bueno optó por Noel, mientras que Iván González se decantó por Carlos Alba, «por descarte y porque las chicas vienen de estar nominadas». En cuanto a Tony Spina castigó a Noel, «me parece el más vago de todos. Está todo el día tumbado. Cuando lo cambiaron de grupo supuestamente me llevaba bien con él y escuché vídeos suyos en la palapa hablando mal de mí. Y en la última semana ha tenido comentarios genéricos que han ido en contra de mi persona, que no me han gustado nada». Carlos Alba ha elegido a Rubén Torres, porque «nunca ha salido nominado y el tío es un titán... a los titanes hay que quitárselos de en medio».

Tras conocer los nombres, llegaba el turno de Miri Pérez-Cabrero y su nominación directa como líder: «Voy a seguir un poco en la línea. Quedamos cuatro mujeres en este concurso y, por mucho que tenga mis discusiones con ellas, no las quiero tocar. Así que voy a meter a Tony Spina, que es con el que más discusiones he tenido en general. Le deseo mucha suerte». Tras esta nominación, el novio de Marta Peñate lo ha asimilado de la mejor forma posible: «Miri propone y el público dispone. Espero que me salvéis porque me quiero quedar mucho más tiempo aquí».

