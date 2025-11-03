Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación La denuncia se produjo antes de iniciarse el rodaje de 'Stranger Things 5', según ha informado Daily Mail

Millie Bobby Brown presentó una denuncia de «páginas y páginas» contra David Harbour por acoso e intimidación antes de iniciarse el rodaje de la última temporada de 'Stranger Things', según ha publicado Daily Mail.

Según ha revelado el tabloide británico, la actriz interpuso una queja formal por bullying. Al parecer, la intérprete de Once habría presentado «páginas y páginas de acusaciones» sobre presuntos comportamiento inapropiados en el ámbito laboral por parte del actor que da vida al sheriff Hopper.

Las fuentes citadas aseguran que Netflix abrió una investigación interna que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente. Tal y como han recogido, la denuncia, que no han incluido alegaciones de conducta sexual inapropiada, fue tomada con seriedad dentro de la producción y de momento ni Brown ni Harbour han aparecido juntos en actos promocionales recientes.

Una fuente de la producción ha añadido al medio que «Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho».

La noticia llega en un momento en que Harbour se enfrenta a un momento complicado después de que su ex, Lily Allen, haya estallado contra él en su último álbum. Sin embargo, Daily Mail ha señalado que el actor contó con el apoyo incondicional de su por aquel entonces pareja: «Lily lo apoyó en todo momento. Fueron tiempos muy duros».

