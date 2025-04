Martínez-Almeida preside una misa funeral en memoria del Santo Pontífice

El Norte Miércoles, 30 de abril 2025, 19:52 Comenta Compartir

José Luis Martínez-Almeida presidía el pasado martes, 21 de abril, una misa funeral en memoria del Santo Pontífice en la Catedral de La Almudena de Madrid. «Recordando al Papa, por supuesto, Madrid llora su fallecimiento. Ha sido muy emotivo, la verdad», ha reconocido tras la ceremonia, a la que ha asistido sin la compañía de Teresa Urquijo, con la que espera su primer hijo para el próximo verano y que, debido a lo avanzado de su embarazo, ha reducido al mínimo sus apariciones públicas.

A pocos días de que se celebre el cónclave en el Vaticano del que saldrá el próximo Papa, uno de los nombres que suenan para suceder a Jorge María Bergoglio es José Cobo Cano, cardenal español y arzobispo de Madrid desde 2023. «Le hemos deseado la mejor de las suertes en el conclave. Yo le he dicho que por ahora no compre el billete de vuelta. A ver si el Espíritu Santo hace alguna tontería. Eso es lo que le he dicho al despedirme», nos ha contado Martínez-Almeida con la espontaneidad que le caracteriza, revelando que el cardenal «es una persona muy agradable y con un gran sentido del humor».

Un funeral en memoria del Papa Francisco en el que el alcalde ha rezado por la salud del que será su primer hijo, un niño cuyo nombre no han revelado por el momento, aunque como ha reconocido «no es necesario estar en la iglesia para rezar. Eso se puede pedir desde cualquier sitio todos los días». «Y yo por supuesto que lo hago», ha confesado con naturalidad, expectante y muy ilusionado a menos de tres meses de convertirse en padre junto a Teresa, que como ha revelado se encuentra muy bien y todavía cumpliendo con sus compromisos profesionales en el tercer trimestre de su embarazo.