Mario Vaquerizo. Bekia

Mario Vaquerizo la lía en Elche

El cantante y colaborador televisivo fue el encargado de inaugurar las fiestas de esa localidad con su pregón

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 12:50

Mario Vaquerizo fue el elegido por el Ayuntamiento de Elche para pregonar sus fiestas patronales. La pareja de Alaska apareció en el balcón de la Casa Consistorial junto al alcalde Pablo Ruiz, en un acto que ya venía precedido por la controversia: Vox había anunciado que no asistiría por estar en desacuerdo con su elección como pregonero, como informa Bekia.

Ajeno a la polémica, Vaquerizo, con el humor que le caracteriza, se quiso hacer con el público con numerosos halagos a la ciudad, con referencias a sus monumentos y guiños festivos. Habló de la Dama de Elche, del Palmeral, de la Nit de l'Albà y de la hospitalidad de los ilicitanos. Pero un detalle lingüístico tiró por tierra su intento por agradar. En un momento de su discurso, Mario dijo «iliceño» e «ilitizano», antes de corregirse con «ilicitano».

Como suele suceder en estas ocasiones, las redes sociales pasaron factura, y muchos usuarios comenzaron a escribir comentarios, calificando el lapsus de Vaquerizo como «vergonzoso», cuestionando incluso si Mario era el personaje adecuado para dar el pregón. «Con la cantidad de ilicitanos que podrían haber representado a su ciudad, ¿por qué él?», se preguntaban algunos en redes sociales.

Al finalizar el acto, Vaquerizo atendió a la prensa y se mostró tranquilo ante la polémica. «Las fiestas son populares, es para todo el mundo, y yo de guerras políticas no sé. Mi guerra es estar aquí y pasarlo bien como el resto de ciudadanos de Elche», declaró. También explicó que había llegado sin guion y que los nervios le jugaron una mala pasada: «El protocolo a veces te limita. Pero me he sentido querido y arropado. Ahora soy ilicitano».

Mario Vaquerizo la lía en Elche