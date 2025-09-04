El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuela Velasco. Europa Press

Manuela Velasco agradece a Terelu Campos el gesto para su tía Concha

La sobrina de la actriz ha acudido al FesTVal de Vitoria, para presentar su nueva serie de Telecinco, 'La agencia'

El Norte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:30

Manuela Velasco, la sobrina de Concha Velasco, no ha querido perderse el FesTVal de Vitoria, donde han presentado la nueva serie de Telecinco, 'La agencia'.

Tras el debut de Terelu Campos como actriz en el teatro de Valladolid, donde recordó con cariño a 'La chica yeye', Manuela ha asegurado que le pareció: «muy bonito» ese gesto por parte de la presentadora de televisión y, además, ha confesado que cada vez que actúa «recibo tanto del público de cada ciudad como del personal del teatro buenos recuerdos siempre».

La actriz ha desvelado que le hubiese encantado «haber hecho teatro con ella porque es verdad que yo creo que toda mi vocación parte fundamentalmente de ir a verla al teatro cuando era pequeña y estar ahí las dos funciones, y ver el mundo de los camerinos y fascinarme con lo que veía en el escenario y detrás».

Inmersa en su nuevo proyecto, Manuela solo tiene buenas palabras para su compañero de reparto, Javier Gutiérrez, en esta nueva serie de Telecinco: «Estar trabajando con alguien tan grande como Javi Gutiérrez, con esa trayectoria que tiene y todo ese trabajo, y todas las pelis y las series que hace, y que sea el mejor compañero que te puedes encontrar, que llega todos los días a trabajar con buen humor, con ganas de jugar, de interpretar, de improvisar... que conoce a todo el mundo del equipo, que a todo el mundo saluda, de todo el mundo se preocupa, de verdad que le hace la vida más fácil y más bonita a la gente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  3. 3

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  9. 9 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  10. 10 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Manuela Velasco agradece a Terelu Campos el gesto para su tía Concha

Manuela Velasco agradece a Terelu Campos el gesto para su tía Concha