Macaulay Culkin dio calabazas a 'The Big Bang Theory'

El actor de 'Solo en casa' ha confesado que rechazó hasta en tres ocasiones la propuesta

EL NORTE Viernes, 10 agosto 2018, 19:22

Hace tiempo que las cámaras no saben nada de Macaulay Culkin, un niño que destacó en Hollywood en los años 90 gracias a su papel en 'Solo en casa'. Pero su vida podría haber sido diferente de no haber rechazado una gran propuesta.

En una entrevista concedida al podcast The Joe Rogan Experience, Culkin confesó que llegó a rechazar hasta en tres ocasiones ser uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory'. La negativa se debió a que no se veía «haciendo una sitcom o un programa de televisión». Incluso su manager intentó convencerle..., sin éxito, como recoge la web de 'ecoteuve'.

«Me contaron que la serie trataba de dos frikis astrofísicos y una chica guapa que vive con ellos», explicó. Después de su negativa, volvieron a insistirle, pero «una vez más, me siento halagado pero no», dijo el actor.

Culkin es consciente de que si hubiese aceptado «ahora tendría millones de dólares. Pero también me estaría dando cabezazos contra la pared».