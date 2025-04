Luis Figo y Helen Svedin zanjan sus rumores de crisis

El Norte Martes, 29 de abril 2025, 12:14 Comenta Compartir

La semana pasada saltaba a los medios de comunicación una supuesta crisis de pareja entre Luis Figo y Helen Svedin. Según 'Vanitatis', llevarían un tiempo haciendo vida por separado desde que el exfutbolista abandonase la vivienda familiar para trasladarse a otro piso. Puesto que en 2022 el matrimonio ya vivió otra crisis que superaron poniendo distancia, que se repita tres años después la misma situación volvía a poner el foco en su posible ruptura.

Para desmentir todos estos supuestos, Luis Figo y Helen Svedin han reaparecido juntos este domingo y a golpe de 'selfie' publicado en sus redes sociales han puesto fin a cualquier rumor que apunte al final de su historia de amor de casi tres décadas. Sonrientes en una instantánea tomada, tal y como afirma '¡Hola!' durante un viaje reciente a Palma de Mallorca, no dejan lugar a dudas de que en estos momentos la pareja no atraviesa una crisis, aunque no significa que no la hayan vivido en las últimas semanas.

Antes de este romántico gesto, 'Jaleos' informaba de la velada que Luis y Helen compartieron con una de sus hijas en Madrid el pasado jueves, día en el cual los medios publicaban su supuesta ruptura. Por la noche, los tres fueron vistos cenando en el exclusivo restaurante 99 Sushi Bar, pues eran los primeros en sentarse en el local para degustar la cocina japonesa sin desatender a algunas personas que se acercaron a su mesa. El medio no omite que advirtió «que los tres mostraban rostros serios y preocupados».