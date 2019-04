Leticia Sabater se desnuda para enseñar el resultado de su último paso por el quirófano Tal y como confesó en 'Sábado Deluxe', solo le queda natural «el blanco de los ojos» EL NORTE Lunes, 8 abril 2019, 10:58

Incontables son las ocasiones en las que Leticia Sabater ha pasado por el quirófano para someterse a retoques estéticos. Pechos, labios, pómulos y hasta su «ojo rebelde», nombre que le dio ella misma para describir el estrabismo que padecía. «Tengo que estar atractiva para no desilusionar a mis seguidores», repetía una y otra vez la cantante, asegurando que cada vez que alguno le ve «un michelín o una arruga» se lo dicen a través de las redes sociales.

Ahora ha dado un paso más. La presentadora ingresó hace dos semanas para operarse con el objetivo de parecerse a Madonna. Tras su operación, ella misma se ha encargado de informar en las redes sociales que todo fue bien.

Este fin de semana, la cantante ha acudido a 'Sábado Deluxe' para mostrar su cambio. «Me falta un pelín el aire. Me he quitado toda la grasa que me sobraba, de bíceps, espalda, monte de venus, potorro… tenemos mucha grasa ahí, cara interna de los muslos, la grasa que me han quitado me la han puesto en el culo, una miniabdominoplastia, me sobraba piel debajo del ombligo», y añadió: «Me hice la marcación femenina… Créeme que esta operación me ha dolido, han sido seis ¡horas, anestesia general… cuando me levanté empecé a gritar», recoge 'Abc'.

Tras esto, la artista mostraba una imagen de su movil en la que aparecía desnuda y se podía ver el resultado: «No vas a poder distinguir si está operado o hecho en el gimnasio», explicó ante las bromas de los colaboradores. Y es que tal y como ella confesó, ya no le queda nada natural de sí misma «tan solo el blanco de los ojos».