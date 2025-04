Leire Martínez se reivindica frente a Amaia Montero

El Norte Jueves, 10 de abril 2025, 13:44 Comenta Compartir

Leire Martínez se ha sincerado como nunca, en una entrevista concedida a Europa Press, sobre su separación de La Oreja de Van Gogh, reivindicando su importancia en la misma ante los rumores cada vez más fuertes del regreso de Amaia Montero al grupo. Unas declaraciones que realiza cuando falta muy poco para que la cantante inicie su carrera en solitario, con el lanzamiento de su nuevo single 'Mi nombre'.

Como confiesa, «a mí la imagen de Amaia desde esa perspectiva nunca me ha pesado. Amaia siempre ha tenido ese reconocimiento desde el grupo, desde mí, porque sí, porque es el que se merece, porque es lo que ha hecho y, por lo tanto, es lo que se merece». Pero se lamenta que «esto se haya desvirtuado y se haya llevado todo a un terreno donde o estás conmigo o estás contra mí, donde siempre tiene que ganar uno y perder otro, donde eso es lo que no me gusta y lo que no comparto».

«Todo el mundo merecemos reconocimiento y nuestro lugar. Y le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, esto siempre va a ser así. Ella siempre tendrá su lugar, el grupo siempre tendrá su lugar y yo siempre tendré mi lugar. Y da igual quien pretenda quitármelo, porque las cosas no son porque uno quiere que sean. Son y punto», ha reivindicado dolida, sin llegar a entender por qué se han desvirtuado los 17 años que pasó en 'LODVG' y en los que, como desvela, fue muy feliz.

Respecto a su controvertida salida de la banda, Leyre admite que «no es una cuestión de 15 días antes, yo ya notaba que no, son 17 años en un grupo». «Los 17 años han sido buenos, igual de buenos, o malos, o igual de malos, que haya una época de crisis en una relación es lo normal, las personas crecemos a través de las crisis, si no hay crisis no hay avance, no hay cambio», ha explicado, revelando que aunque «ha habido muchos momentos buenos y momentos que no», se podría haber «buscado la forma de seguir adelante».

«A veces se consigue llegar a acuerdos y a veces no. ¿De repente la cosa estalla y solo por una cosa estalla y se acaba? No, a veces se consigue llegar a una solución y a veces no, y esta vez no se ha podido llegar a una solución, por eso ya no se ha podido continuar, pero ya está, ni es más ni es menos», ha zanjado, sin ocultar que se ha «sentido muy cómoda protegida bajo ese paraguas de 'La Oreja de Van Gogh'».

«Ahora el invierno va a ser más frío, las cosas como son, pero también la satisfacción, el sentirme realizada a estos niveles, pues es distinto», ha respondido al preguntarle si está feliz de lanzar su carrera en solitario, reconociendo que «no hay una opción mejor que otra. Esta es la opción que hay, porque ya no hay la otra, ya está».

«No hay que comparar, esta es la que es y pretendo que sea buena y voy a hacer todo lo posible para que lo sea. Si hubiera seguido en La Oreja hubiera seguido trabajando para que esa opción fuese la mejor y disfrutarla. Pero como no es, voy a hacer todo lo posible para que esta opción sea la buena para mí. Mi realidad es que ahora emprendo un proyecto en solitario. Pues a por él. Pero eso no va a negar todo lo anterior», ha asegurado.

Y aunque no quiere aventurarse a dar por hecho la vuelta de Amaia Montero al grupo, sí ha reconocido que «es posible que ocurra, es una de las posibilidades»: «Pero ya es una decisión que no me ocupa a mí. ¿Qué más da lo que yo opine? A los únicos que les importa es a ellos en un momento dado, porque son los que van a tener que convivir, compartir. O sea, es su proyecto y ellos lo tendrán que vivir con todo. Si decidimos continuar, cada uno con lo suyo, pues ojalá se nos permita a todos tener un lugar y poder hacer lo que queremos hacer. Creo que todos tenemos ese derecho, por supuesto», ha concluido, lamentándose del enfoque «machista» que se le ha dado a una supuesta rivalidad con Amaia que, deja claro, nunca ha existido.

