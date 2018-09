Kiko Rivera, a punto de agredir a un reportero Kiko Rivera se lanza a por el reportero. / Telecinco La intervención de su mujer, Irene Rosales, fue vital para que el hijo de Isabel Pantoja no pegara al cámara EL NORTE Martes, 18 septiembre 2018, 19:06

Kiko Rivera no consigue llevarse bien con los medios. El hijo de Isabel Pantoja nuevamente es perseguido por las cámaras después de que su madre protagonizar una histórico momento televisivo en ´Sálvame', entrando en directo para realizar unas declaraciones sobre su hija Chabelita, concursante de 'GH VIP'. «Mi hija se fue de casa antes de los 18 años, pero la perdí antes. En concreto, cuando se escapó de mi casa con 14 años», apuntó. «No acepto la vida que ha tomado y está con una persona que no es buena persona», continuó la tonadillera, ante una sorprendida Carlota Corredera. «Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche. Y sé dónde está».

Nada más pronunciar estas palabras, otra llamada en directo. Esta vez era su hijo, Kiko Rivera, quien entró por teléfono para calmar a su madre, como recoge la web de ABC. «Mamá, por favor. Estoy en estado de 'shock'», reconoció. Pero no consiguió callar a la Pantoja, hasta que Paquirrín le aconsejó: «Por favor, que esta gente tendrá que seguir con su programa. Cuelga, por favor».

Después de ese momentazo, los reporteros gráficos han vuelto a la carga con Kiko Rivera para preguntarle sobre su familia. En una de estas persecuciones, Paquirrín estalló. «Quítate la cámara, muchacho. Quiero que me respetes», dijo el hijo de la Pantoja a uno de los reporteros que le esperaba en la puerta de su casa. Un miembro del equipo contestó: «No me des». En ese momento, Kiko Rivera perdió por completo los nervios: «Que no te dé. que no te dé...», mientras desafíaba al reportero. A la vista de lo que podía ocurrir, Irene Rosales intervino para agarrar a su marido por el brazo para llevarle de nuevo a su hogar.