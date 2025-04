Khloé Kardashian intenta borrar de internet una imagen suya en bikini

el norte Jueves, 8 de abril 2021, 13:05 Comenta Compartir

La abuela de las hermanas Kardashian-Jenner compartió una fotografía suya junto a Khloé Kardashian durante un día de piscina durante el domingo de Pascua. La fotografía en sí no tendría mayor problema, pero tanto a ella como a su equipo de abogados le està causando un importante dolor de cabeza. Pero, ¿Cuál es el motivo? Su cuerpo luce un tanto diferente a como estamos acostumbrado a verlo en las publicaciones que ella misma hace en su cuenta de Instagram y sería la prueba definitiva de que la hermana de Kim Kardashian hace uso de aplicaciones de edición de fotografía para lucir el cuerpo que ella considera perfecto.

La instantánea ya fue eliminada de la cuenta original que la compartió, pero sigue en internet. En ella aparece Khloé posando con un bikini con estampado de leopardo delante de la piscina de la casa que Kris Jenner, tiene en Palm Spring. Esta fotografía se sabe que es reciente porque, además del color oscuro de pelo que luce y que recuperó no hace muchos meses, también se puede apreciar que la manicura es la misma de la que ella presumió durante las festividades de Pascua.

En lo que al cuerpo de la empresaria se refiere, se ve diferente a cómo ella acostumbra mostrarlo en sus redes sociales. Su piel no es tan tersa, su pecho no es tan voluminoso y su cintura no es tan fina a como se puede apreciar en otras de las fotografías de promoción de su marca Good American. Podría ser este también el motivo por el que a tanta gente le urge que esta imagen desaparezca de internet ya que podría poner en duda la veracidad de las imágenes de sus campañas e incluso tratarse de publicidad engañosa al no mostrarse la realidad de los productos. «La foto editada en color de Khloé fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente», reconoció Tracy Romulus, directora de marketing de KKW y mejor amiga de la protagonista de la polémica, al medio 'Page Six': «Khloé se ve hermosa, pero el propietario tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada».

Pero, muchos usuarios de internet han aplaudido la publicación de esta imagen ya que muestra a una de las hermanas Kardashian-Jenner, siempre tan perfectas físicamente de cara a la galería, como una mujer real y cuyo cuerpo no es el de un estatua griega cincelada en mármol como parece serlo en las redes sociales. En cambio, parece que Khloé está dispuesta a seguir viviendo públicamente en esa fantasía que ahora se sabe que es su perfil en redes sociales donde atesora millones de seguidores.