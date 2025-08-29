Kelley Wolf, esposa del actor Scott Wolf, acusada de ciberacoso Antes de ser encarcelada, ella compartió su arresto en Instagram y escribió: «No he hecho nada»

Kelley Wolf, junto con su exmarido y su familia, cuando estaba con el actor.

El Norte Viernes, 29 de agosto 2025, 12:32 Comenta Compartir

Kelley Wolf, de 48 años, ha sido arrestada y acusada de ciberacoso, un capítulo más en su particular 'guerra' contra su exmarido, Scott Wolf, y después de publicar información confidencial sobre éste y mensajes que exponen a su hija. «No he hecho nada», aseguró ella a toda prisa en su Instagram antes de ser encarcelada, recoge ABC.

La ex de Scott fue arrestada en Utah por cargos de acoso y divulgación electrónica de información personal. La exprotagonista de 'The Real World: New Orleans' se encuentra detenida en la cárcel del condado de Summit debido unas publicaciones que compartió en redes, incluyendo la divulgación de información personal a familiares y acusaciones contra Scott.

La pareja, que comparte tres hijos, se encuentra en medio de una batalla legal por la custodia. Scott Wolf tiene la custodia exclusiva temporal y alegó recientemente que Kelley planeaba hacer declaraciones falsas en su contra para influir en el caso, exponiendo mensajes personales que así lo acreditaría.

Todo, en Instagram

Tras las detención todavía no se han presentado cargos formales y tampoco ha comparecido ante un juez, lo que significa que no se le ha fijado una fianza. «Se desconoce si ha obtenido asistencia legal», ha informado 'People' en mitad de toda la confusión.

El ciberacoso se define como el uso repetido de la comunicación electrónica para atacar a una persona con un comportamiento amenazante, intimidante o dañino. Esto puede incluir el envío de mensajes persistentes no deseados, compartir información privada sin consentimiento o publicar declaraciones falsas y perjudiciales.

En algunos casos, también implica la divulgación electrónica de información de identificación personal -también conocida como doxing-, donde se comparten sin autorización detalles como direcciones, números de teléfono o registros financieros. Dicha conducta suele tener como objetivo causar miedo, angustia o ansiedad.

Para aumentar el dramatismo de la historia, antes de ser llevada a prisión, la propia Kelley Wolf compartió la detención en sus redes sociales: «La policía está en mi casa para arrestarme. No tengo ni idea de por qué. El agente Norton dijo que debo obedecer y lo haré». Y en un contexto tan particular como este, la exmujer del actor agregó: «No tengo pensamientos suicidas. No represento ningún peligro para nadie. No he hecho nada. Estoy muy asustada. Muy confundida».

Prohibido hacer comentarios

Son las publicaciones de Kelley en Instagram y su indiscreción las que parecen haber contribuido a su arresto. En los últimos días, ha estado compartiendo una serie de publicaciones cada vez más controvertidas en las que ha revelado información personal de amigos y familiares -incluido su exmarido-, a la vez que añadía una serie de insultos y acusaciones contra ellos.

Algunas de esas publicaciones han incluido cosas de los tres hijos menores que comparte con Scott y además de contribuir aun posible delito de ciberacoso, todas esas publicaciones parecen contradecir el último acuerdo temporal estipulado entre Kelley y Scott.

Firmado por un juez de Utah el martes, el documento contiene una orden de censura en redes sociales y prensa para que Scott y Kelley no publiquen sobre el otro progenitor, su matrimonio, sus hijos ni su divorcio. La pareja, separada, también tiene prohibido hacer comentarios despectivos sobre el otro progenitor a los niños, ya sea verbalmente o por escrito.

«He perdido mi carrera, mi reputación, mis hijos, mi integridad, mi honor, mi devoción por mi matrimonio. Como madre, lo he perdido todo, excepto mi vida. He tomado todas las decisiones estratégicas y tengo esperanzas para mis hijos», es uno de los mensajes emitidos más recientemente por Kelley Wolf en sus redes. Muchos de sus seguidores le piden diariamente que pida ayuda para sí misma.

Temas

Utah