Kanye West y Bianca Censori planean divorciarse tras los comentarios antisemitas del artista

Kanye West no para de acaparar atención mediática, pero no de la manera que un artista desearía. A pesar de la icónica frase de Oscar Wilde «Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti», todo el mundo se está alejando del que una vez fuera la referencia artística por excelencia.

Tras la polémica de la alfombra roja en la que su mujer, Bianca Censori, apareció con unas transparencias que no dejaban nada a la imaginación, el mundo se empezó a cuestionar si aquella vestimenta había sido elegida por la propia Bianca o si, por el contrario, había sido cosa de Kanye.

La respuesta del músico en redes no se hizo esperar, asegurando que la elección «había sido de su mujer» pero que ella «no se lo pondría si él no lo autorizaba». Para más inri, este comentario que realizó en la red social X (antes Twitter) vino acompañado de una oleada de antisemitismo, lanzando a las redes proclamas como «soy nazi», además de ataques contra el colectivo LGTBI y alabando a Elon Msuk por su lucha incansable contra lo 'woke'.

Además, eliminó todas las prendas de ropa de su web para dejar tan solo en venta una camiseta con una esvástica y promocionó esta tienda en un anuncio de la superbowl.

Este arrebato de odio ha tenido su repercusión, puesto que artistas como Travis Scott, que confesó que Kanye era su ídolo y TY Dolla Sign, que le apoyó cuando el año pasado todo el mundo le dejó de lado por ensalzar la figura de Hitler, han dejado de seguirle en redes. Además, le han cerrado la cuenta de Twitter.

Ahora, y como último capítulo de esta caída al vacio de uno de las figuras más influyentes del mundo, su segunda mujer ha decidido divorciarse, según asegura el medio inglés 'Dailymail', arruinando así una relación en la que aseguraba que «le comprendía, apreciaba y respetaba sus opiniones», además de «mantenerle los pies en el suelo, haciéndole sentir mejor que nunca»

