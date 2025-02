Bianca Censori, mujer de Kanye West, acude completamente desnuda a los Grammy

El Norte Lunes, 3 de febrero 2025, 12:13 Comenta Compartir

Kanye West llevaba diez años sin acudir a la gala de los Grammy y este año ha vuelto en compañía de su mujer Bianca Censori, gracias a su nominación a Mejor Canción de Rap. Pero el cantante no ha sido noticia por su canción, sino por el modelo que lució su mujer, un minivestido totalmente transparente. Un hecho insólito en el protocolo de este tipo de eventos, que las estrellas normalmente utilizan para vestir sus mejores galas.

Según han informado algunos medios estadounidenses, tanto Kanye West y Bianca Censori fueron expulsados de los Grammy y escoltados por la policía hasta su vehículo debido al atuendo. Los dos iban completamente vestidos de negro hasta que Bianca se dio la vuelta y comenzó bajando su abrigo poco a poco para mostrar su 'vestido' sin ropa interior. Inmediatamente todos los flashes comenzaron a inmortalizar el momento.

Sin embargo, en estos momentos la prensa estadounidense intenta confirmar si es cierto que se les echó del evento. Según una fuente citada por 'Variety', Kanye y Bianca se fueron por decisión propia después de caminar por la alfombra y no fueron escoltados a la salida. Ni el rapero ni su pareja han dicho nada sobre todo este revuelo en sus redes sociales, lo cual deja abiertas todas las interrogantes.

En cualquier caso, Bianca podría enfrentarse a repercusiones legales por su atuendo porque el Código Penal de California define que la exposición indecente se produce «cuando una persona expone su cuerpo desnudo o sus genitales delante de alguien que podría sentirse molesto u ofendido por ello». Según la ley californiana, para ser declarado culpable de exhibicionismo, un individuo debe «exponer intencionadamente sus genitales o su cuerpo desnudo; exponerse delante de alguien que pueda sentirse ofendido o molesto por ello; tener la intención de dirigir la atención hacia sí mismo; y tener la intención de gratificarse sexualmente u ofender a otra persona cuando lo haga»

El castigo para quienes transgreden esta ley por primera vez es una multa de hasta 1.000 dólares y/o una pena de delito menor de seis meses en una cárcel del condado. Sin embargo, se considerará un delito grave si es la segunda vez que se comete, y se puede ser condenado a ingresar en la cárcel estatal y a registrarse como un delincuente sexual durante al menos diez años.

Bianca Censori acompañó este minivestido con unos tacones transparentes para hacer juego con el conjunto que lleva. No es la primera vez que la exarquitecta luce este tipo de vestimentas polémicas, ya que ha acudido a diferentes eventos y se ha dejado ver junto a su marido vistiendo ropas que apenas ocultaban su cuerpo.

Por su parte, Kanye West, con 24 galardones en su haber, acudía a la 67º ceremonia de los Grammy tras haberse ausentado durante diez años. La última vez que estuvo fue en la gala de 2015. Este año estaba nominado a la mejor canción de rap por 'Carnival', su colaboración con Ty Dolla $ign, con quien forma un supergrupo de hip-hop.

El rapero Kendrick Lamar se alzado con cinco galardones en una gala en la que Beyoncé ha hecho historia ganando su primer Grammy al álbum del año con una apuesta por el género country. Su tema 'Not Like Us' ha premiado al compositor e intérprete californiano con cinco premios Grammy: mejor canción del año, mejor grabación del año, mejor canción de rap, mejor actuación de rap y mejor vídeo musical.

Con tres galardones se ha hecho Beyoncé por su actuación de dueto con Miley Cyrus en 'II Most Wanted', mejor álbum del año y mejor álbum de country con su disco 'Cowboy Carter', con el que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer negra en ganar un Grammy a mejor álbum desde Lauryn Hill en 1999 y en la séptima artista en lograrlo con un disco de este género. Era, además, la primera vez que la ex Destiny's Child ganaba el gramófono dorado al Mejor Disco del Año.

«Me siento plena y muy, muy honrada. Han pasado muchos, muchos años», ha dicho la cantante texana al recibir este premio de la mano de efectivos de bomberos de Los Ángeles, en un guiño de recuerdo por las víctimas de los recientes incendios que han asolado la ciudad, y ante la mirada orgullosa de su marido Jay-Z.

Temas

Premios Grammy