Justin Bieber dedica una emotiva carta a su abuelo, tras su fallecimiento

El Norte Martes, 29 de abril 2025, 21:14 Comenta Compartir

Justin Bieber ha anunciado este pasado fin de semana la muerte de su abuelo, Bruce Dale, a los 80 años. Dale falleció el pasado jueves 24 de abril, según publicó una funeraria de Stratford, Ontario, ciudad natal de Bieber.

El intérprete de 'Yummy' ha querido despedir a su abuelo con una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales. «No puedo esperar a verte pronto en el cielo. Hasta entonces sé que estás vigilando hacia abajo», comienza el artista. «Te extrañaré. Me va a doler. Y me sentaré y me permitiré recordar todos los momentos maravillosos que hemos pasado», ha escrito junto a una fotografía de archivo.

Esta misiva ha sido recibida con miles de muestras de apoyo y condolencias por parte de sus 'followers', quienes no han tardado en inundar los comentarios con palabras de aliento.

Malos momentos

La noticia de esta pérdida personal llega en un momento complicado para Justin Bieber, quien en los últimos meses ha vuelto a ocupar titulares por una serie de comportamientos polémicos que han generado preocupación entre sus fans y el público en general. Desde reacciones extrañas en eventos públicos hasta publicaciones en redes que muchos califican como erráticas y que han hecho saltar todas las alarmas. Movimientos que apuntarían a que el cantante parece atravesar una etapa de inestabilidad.

Algunos medios han señalado que Bieber habría tenido episodios de tensión con su equipo de trabajo y que su relación con algunos fans se ha visto afectada por sus actitudes imprevisibles. Otros incluso llegan a asegurar su recaída en el mundo de las drogas después de que compartiera varios vídeos fumando lo que parecía ser marihuana.

A pesar de todo, son muchos los fans que siguen mostrando su apoyo incondicional al artista, recordándole que no está solo en este difícil momento.