Juanjo Artero: «Le debo dinero a Hacienda y eso me ha llevado a un estrés de no poder parar» Dos semanas después de ser ingresado de urgencia, el actor acudió como invitado a 'Sábado Deluxe' EL NORTE Martes, 26 marzo 2019, 09:21

El actor Juanjo Artero fue hospitalizado de urgencia el pasado 12 de marzo en Fuenlabrada tras sufrir un tromboembolismo pulmonar mientras rodaba. Dos semanas después, Artero acudió como invitado a 'Sábado Deluxe'. «Rodando la serie me dio un pinchazo. Respiraba y me daba como un calambre. Yo quería acabar la secuencia y cuando terminé, empecé a ver blanco a mi alrededor por la falta de oxígeno. Le debo dinero a Hacienda de dos inspecciones, con carácter retroactivo. Y eso me ha llevado a un estrés de no poder parar», confesó.

«La gente me dice que me relaje, pero no puedes... Estoy con una obra de teatro y una serie de televisión. Me levantaba a las 5.40 para ir al rodaje, terminaba a las 17.00 y me iba a ensayar hasta las 23.00. Llegaba a casa y me ponía a estudiar hasta las tres o las cuatro de la madrugada la secuencia del día siguiente. Y luego el fin de semana me iba a hacer la obra de teatro», añadió.