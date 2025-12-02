El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci
Josep María Mainat con su nuevo aspecto. Instagram

Josep María Mainat se gasta 200.000 euros en rejuvenecer con un tratamiento con testosterona

El productor ha señalado que tiene intención de vivir hasta los 120 años con aspecto joven

El Norte

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:10

Josep María Mainat, a punto de alcanzar los 80 años, lleva tiempo sorprendiendo con un evidente cambio físico. Hace unos meses habló de su intención de su intención de vivir hasta los 120 con aspecto joven. Para ello se estaría sometiendo a un tratamiento hormonal que consiste en inyectarse testosterona y hormona del crecimiento.

Una técnica cara y peligrosa, según señalan algunos medios como 'Vamos a ver'. En palabras de Patricia Pardo, el productor se siente mejor que nunca, aunque el plan le haya costado alrededor de 200.000 euros y aunque el tratamiento pueda ser «peligroso».

Según advierte Mariana Xada, especialista en medicina antienvejecimiento, en el mismo programa, hay que tener cuidado en el tema de las hormonas, porque «pueden ayudar, pero solo cuando están indicadas, con supervisión médica y con un control estricto«. Si no, «pueden ser peligrosas».

«Lo llamativo son esas inyecciones de hormonas del crecimiento y la testosterona», asegura, ya que, en nuestro país, la hormona del crecimiento no se suele poner en adultos, solo para 'determinadas patologías o en ensayos clínicos'».

«Aparte de ser caro, es muy raro, e incluso en algunos ámbitos, ilegal», indica la experta, que señala asimismo que la testosterona es «un tratamiento que se usa más cuando está indicado, pero que es caro».

