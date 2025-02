José Luis Martínez-Almeida, sobre su futuro hijo: «Si no sale del Atleti es que no es mío» El alcalde de Madrid y su mujer están esperando un bebé del que se sabe el sexo, pero no la fecha en la que llegará al mundo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, casi un año después de contraer matrimonio, esperan su primer hijo. En enero anunció el embarazo y, ahora, ha desvelado que será un niño aunque no ha querido compartir la fecha en la que el pequeño llegará al mundo. Sin embargo, se especula que sea en verano. Ahora, en una entrevista con Susanna Griso, en el programa 'Espejo público', el alcalde madrileño ha desvelado algunos detalles más de su futura paternidad.

Por ejemplo, Almeida ha explicado que no le gustaría que su hijo se llamase Pedro puesto que le recordaría a Pedro Sánchez. Pero sí que se llamase María si fuera una niña, a pesar de que ya confirmó hace solo unos días que será un niño. También ha confesado que todos los detalles sobre el pequeño serán decisión de Teresa, pero hay algo muy importante para él que correrá a su cargo.

Después de que Almeida y Teresa fueran vistos en el Bernabéu disfrutando del derbi de este fin de semana, y sabiendo que el alcalde es muy atlético y su mujer es madridista... ¿por qué equipo se decantará su hijo? «Ya he dicho que si no es de Atleti, no es mío. Así que no hay discusión, puede que me arrepienta, pero si no es del Atleti, algo fue mal», ha comentado el político entre bromas. «No hay discusión sobre esto, los colores son el rojo y el blanco», añadía.

Tal y como ha desvelado, está dispuesto «a ceder en cualquier cosa», pero no en que su hijo forme parte de la familia colchonera. Quizás si tienen un segundo bebé esté más dispuesto a añadir un nuevo miembro a los madridistas.