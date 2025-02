José Luis Martínez-Almeida hace público el sexo de su hijo con Teresa Urquijo

El Norte Viernes, 7 de febrero 2025, 18:26 Comenta Compartir

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se han convertido en una pareja viral desde que se supo que van a ser padres. Ahora, el alcalde de Madrid ha sorprendido a todos al desvelar el sexo del bebé, aunque sigue llevando en secreto cuándo se espera el nacimiento.

El 25 de enero saltaba la noticia de que José Luis Martínez-Almeida, de 49 años, y Teresa Urquijo, de 28, iban a estrenar paternidad. «Casi padre abuelo», ha bromeado el edil en alguna ocasión. Es un acontecimiento que esperaban no solo los dos interesados, sino todos sus seguidores, y ambas partes vieron colmadas sus expectativas.

Apenas dos días después de la noticia, el programa 'Espejo Público' aseguraba que sería niña y ha sido hoy cuando José Luis Martínez-Almeida ha aparecido ante los medios y ha aclarado definitivamente el sexo del bebé.

Almedia ha revelado: «Es niño, yo quería niña», aseguró. Como si de un influencer se tratara, dejó una noticia y se guardó otras muchas. Por ejemplo, cuándo sale de cuentas la madre. O el nombre del bebé. Eso sí, ya hay uno descartado. El político dijo que el nombre no está decidido aún, pero no será José Luis. «A la madre, Teresa, no le gusta nada», ha dicho entre risas. Y ha añadido: «Lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda».

Todo según lo previsto

No obstante, los medios tardaron en confirmar el noviazgo, ya que cuando éste comenzó, José Luis Martínez-Almeida estaba inmerso en plena campaña electoral y decidieron esperar unas semanas a que esta terminase para hacer pública la relación. En junio de 2023, el alcalde presentó oficialmente a Teresa Urquijo como su pareja en la Plaza de Toros de Las Ventas coincidiendo con el acto que ponía fin a aquellas fiestas de San Isidro.

Año y medio después, son matrimonio y esperan un bebé varón que no se llamará José Luis. El embarazo marcha según lo previsto, según ha informado el propio alcalde de la capital de España. «¡Muchas gracias a todos, de verdad! ¡Muchísimas gracias! La verdad que muy felices, todo está yendo muy bien, y Teresa está muy bien», ha dicho a la prensa.