Jessica Bueno no puede evitar las lágrimas en 'Supervivientes All Stars' La superviviente recordó a su ex Luitingo, al ver el bonito momento entre Alejandro Albalá y Miri

El Norte Viernes, 10 de octubre 2025, 12:06

Jessica Bueno no pudo evitar las lágrimas, tras presenciar unos bonitos momentos de Alejandro Albalá y Miri, durante la gala de 'Supervivientes All Stars'. Jorge Javier Vázquez preguntaba a la modelo por el motivo de sus lágrimas y ella se sinceraba: «Me recuerda a una historia que yo viví hace muy poco y fue tan bonito que... no sé, estoy muy sensible». Aunque añadía que «acabó fatal» y espera que «no les pase a ellos lo mismo».

Jessica afirmaba cuando el presentador le preguntaba si se refería a Luitingo, del que aseguraba que llegó a enamorarse: «Hombre, claro, si no no hubiera estado un año entero con él, pero el amor no siempre...».

«Cada uno lleva su vida y creo que la decisión que tomamos fue lo más maduro para los dos, no podía ser, estábamos en momentos vitales diferentes y llegó un momento que nos superaron muchas cosas de nuestra vida, sobre todo de la mía. Él quería unas cosas para su vida y yo no podía darle lo que él vivía y, al final, decidimos tirar cada uno por un camino», explicaba ella sobre los motivos de su ruptura.

Al que no dudaba en mandar un cariñoso mensaje desde Honduras: «Espero que sea muy feliz, antes de entrar aquí supe que tenía pareja, pero como he comentado muchas veces, ahora solo pienso en mí y en mi felicidad, es lo que quiero».

«Jessi no cree en el amor, pero en realidad se quiere enamorar otra vez», apuntaba Gloria Camila cuando su compañera terminaba de hablar y Jessica reaccionaba a esto: «No, no, déjate».