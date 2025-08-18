El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantautor mallorquín Jaume Anglada. Telecinco

Jaume Anglada sigue grave en la UCI

El conductor del vehículo que arrolló al cantautor mallorquíen fue detenido en su domicilio tras darse a la fuga poco después del accidente gracias a la colaboración de varios ciudadanos

El Norte

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:27

Jaume Anglada, íntimo amigo del Rey Felipe VI, era arrollado en la madrugada del pasado 8 de agosto mientras circulaba con su motocicleta por el centro de Palma de Mallorca por un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcoholemia y se dio a la fuga tras atropellarlo.

La preocupación por el artista fue máxima debido a la gravedad de sus lesiones -de hecho se especula que el Monarca habría planeado interrumpir sus vacaciones privadas en Grecia con la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para visitar a Anglada-. Días después, la situación mejora dentro de la gravedad.

El Hospital Universitario Son Espases -donde permanece ingresado desde hace diez días-, Jaume ha experimentado una «sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable, pero seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)» hasta confirmar una evolución favorable.

En el programa 'Fiesta', la colaboradora Paloma Barrientos completó la información, asegurando que, tras la intervención de cadera a la que fue sometido el mallorquín el pasado miércoles, ya le habrían quitado por completo la sedación y el respirador. Y, aunque se apuntaba que Anglada estaría algo desorientado a causa del traumatismo craneoencefálico que sufrió en el brutal atropello, habría reconocido a su mujer, Pilar Aguiló, y a sus hermanos, confirmando que su evolución marcha por el camino esperado.

Además, el conductor del vehículo, que fue detenido en su domicilio tras darse a la fuga poco después del accidente gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula de su coche, continúa en prisión provisional.

