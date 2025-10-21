El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iván González muestra su asombro tras ponerse delante de un espejo, por primera vez, tras su eliminación. Telecinco

Iván González, tras su expulsión del 'All Stars', no se olvida de Gloria Camila

El exconcursante del 'Supervivientes' no dudaría en compartir la cena que se ha ganado tras su eliminación con Noel y a quien no invitaría a la mesa sería a la hija de Ortega Cano ya que «no se lo merece»

El Norte

Martes, 21 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Iván González, tras su expulsión el pasado jueves de 'Supervivientes All Stars', ha cumplido con tres de los rituales más ansiados por todos los expulsados antes de abandonar la isla.

El primero, mirarse por primera vez en el espejo para descubrir su cambio físico después de más de 50 días pasando 'penurias' en los Cayos Cochinos. El gaditano ha alucinado literalmente al ver su aspecto actual. «¡Vaya piernecitas! ¿Dónde ha quedado esa patorra que entró? ¿Y la barriguita?», ha exclamado según iba subiendo la tela que cubre el espejo, quedándose sin palabras al llegar a la cara: «Esto ya empieza a dar miedo. Hostia me he quedado estrechito, si parece que me han encogido en la lavadora».

«Teresa no me va a reconocer. Esta no me deja entrar en casa cuando vuelva. Lo más fuerte de mi cambio físico es el cuerpín, me veo como más estrecho. Parezco el del último náufrago», ha añadido entre risas.

A continuación, tocaba disfrutar de su primera ducha con agua caliente y jabón en casi dos meses. «Madre mía, por favor, ¡agua dulce! Purifícame de todos mis pecados», ha bromeado mientras veía la suciedad acumulada resbalando por su cuerpo. «Cómo siento toda la mierda que se va. Se me había olvidado hasta que existía el gel», ha confesado maravillado.

Y por último, Iván ha podido decir adiós al reality con un gran banquete en el que no faltaba la pizza, los perritos calientes, la hamburguesa, las frutas, o los dulces; un momento en el que, a manos llenas sin poder creerse que pudiera comer todo lo que quisiera -«tengo ganas de llorar y no es broma», ha reconocido- ha lanzado un último y demoledor dardo a Gloria Camila cuando le han preguntado con quién compartiría estos manjares, y a quién tiene claro que no invitaría a sentarse a la mesa.

«De todos los compañeros que he tenido, compartiría esta cena sin duda con Noel porque serían risas aseguradas y lo hemos pasado súper mal juntos. No compartiría esta cena sin duda con Gloria, que no se lo merece y creo que ha comido demasiado en este concurso y no ha ganado ninguna recompensa», ha sentenciado.

