La infanta Elena muestra total indiferencia ante la 'reinvención' de Iñaki Urdangarín El ex de la infanta Cristina revela que ha dejado atrás años «muy complicados» y afronta el futuro con ilusión volcado en su nuevo proyecto profesional

El Norte Miércoles, 11 de junio 2025, 11:01 Comenta Compartir

Iñaki Urdangarín ha concedido una entrevista este domingo al diario 'La Vanguardia', a la que la infanta Elena ha reaccionado con una indiferencia absoluta y silencio sepulcral. El ex marido de la infanta Critina ha roto su silencio por primera vez tras cumplir su condena de cinco años y diez meses de prisión por el Caso Nóos, y se ha sincerado sobre su nueva vida y sus deseos de «reinventarse» lejos de la Familia Real.

Reconociendo que tiene «la sensación de que se me ha escapado el tiempo», el ex duque de Palma, que no menciona ni una vez a la madre de sus cuatro hijos, revela que ha dejado atrás años «muy complicados» y afronta el futuro con ilusión volcado en su nuevo proyecto profesional, una marca de coaching en el ámbito deportivo y empresarial con la que espera que le den una «oportunidad al Iñaki persona» dejando atrás «la máscara del personaje».

Además, habla de la tranquila vida que lleva en Vitoria con su pareja desde hace tres años, Ainhoa Armentia, confesando que se ha «reencontrado con cosas de la sencillez» como hacer las «tareas del hogar», que es lo que más le apetece en estos momentos.

Lejos de pronunciarse sobre la entrevista de su excuñado, la infanta Elena ha hecho oídos sordos a las preguntas de Europa Press a su llegada a la Fundación Mapfre para cumplir con sus compromisos laborales. Hablando por teléfono, la hija del Rey Juan Carlos se ha mostrado sonriente, dejando claro con su actitud que no tiene nada que decir sobre las declaraciones de Urdangarín. Tampoco ha querido salir al paso de las informaciones sobre la 'amistad entrañable' que mantiene con el jinete Luis Astolfi -su primer amor de juventud- que se habría intensificado en los últimos tiempos, siendo habituales los encuentros entre ambos en Sevilla y surgiendo los rumores de que podría estar ilusionada con el andaluz.